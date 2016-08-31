

"10 TANE GÖÇMEN GİTTİĞİNDE AVRUPALILAR CİYAK CİYAK BAĞIRIYORLAR"

"FETÖ GİTTİ BETÖ GELDİ"

"KILIÇDAROĞLU VE BARO BAŞKANININ KATILMALARINI ARZU EDERİZ DAVETTE BULUNUYORUM"

"BEŞTEPE'DEKİ TOPLANTININ OTELDE YAPILMASINI İSTEMEK ÜLKENİN GÜCÜNÜ GÖSTERMİYOR"

"ABD'NİN TAAHHÜDÜ VAR"

TEHDİTLER TAMAMEN BİTİNCEYE KADAR FAALİYETLER DEVAM EDECEK

"UZUN SÜRDÜ DOĞRU"



Haber Kaynağı: DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören'deki metro açılışında konuştu. Metro açılışı ile yolculukların keyife dönüşeceğini belirten Yıldırım, "Eziyet yok keyif var. Yolculuk keyife dönüşecek. Siz değil misiniz 15 Temmuz'da hainlere karşı dim dik duran. Sizlere hizmetlerin en güzeli yakışır. Hayırlı uğurlu olsun. Hainlere hesap sormak boynumuzun borç. Türkiye çok önemli bir konumda. Türkiye'nin bulunduğu konum, Dünyanın merkezidir. O yüzden herkesin gözü Türkiye'de" ifadelerini kullandı.Mülteci krizi üzerinden AB ülkelerini eleştiren Yıldırım, "Avrupalılar 10 tane göçmen gittiğinde Avrupalılar ciyak ciyak bağırıyorlar. Çünkü onlar böyle bir şeye alışık değil. Bizim tarihimizde insanlık var. insana hizmet var. dedelerimizden böyle gördük" dedi.15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Yıldırım, "15 Temmuz'da FETÖ hain örgütünün dersini verdiniz. Ama bu terör örgütleri, aynen aynı aklın emrindeler. FETÖ gitti BETÖ geldi. Bölücü terör örgütü geldi. Kim gelirse gelsin topunuz birlikte gelsin. Karşınızda dim dik duran 79 milyon vatan evladı var. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeyi bölemeyecekler" diye konuştu.Keçiören Metrosu test sürüşü töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Beştepe'de düzenlenecek adli yıl açılış törenine katılmama kararını değerlendirdi. Yıldırım, "Tabii ki katılmalarını arzu ederiz. Kılıçdaroğlu ve Baro Başkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiler. Oraya yabancı değiller. Şimdi ne değişti de böyle bir karar aldılar, anlamakta zorlanıyoruz. Bir kez daha davette bulunuyorum" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Beştepe'de düzenlenecek adli yıl açılış törenine katılmama kararına ilişkin Yıldırım, "Bu birlik havasını devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu'na bir kez daha davette bulunuyorum. Beştepe'de yapılacak toplantının bir otelde yapılmasını istemek bu ülkenin gücünü göstermiyor. MHP de bir çağrı yaptı, kendisi katılacağı gibi Kılıçdaroğlu'na katılma çağrısında bulundu. Beştepe milletin yeridir. Milletin işleri de orada yerine getirilebilir. Cumhurbaşkanımızın bu toplantıya katılması şüphesiz Türkiye'de hukuk devleti ve onun getirdiği gelişmeyi gösteren ayrı bir şeydir. Cumhurbaşkanı anayasaya göre tarafsızdır. Cumhurbaşkanı yüksek mahkeme üyelerini atıyor. Hukuk devletine vurgu yapmasının doğal olduğunu herkesin görmesi lazım" ifadelerini kullandı.Suriye'nin kuzeyinde yürütülen "Fırat Kalkanı" harekatına ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "PYD/YPG, PKK'nın uzantısı terör örgütleridir. Adamlar aynı adamlar. Bunlar bölgenin canını yakan terör örgütlerinden başkası değildir. Bu konudaki kararlılığımız devam etmektedir. Bu unsurlar Fırat'ın doğusuna gideceklerdir. ABD'nin bu konuda ülkemize taahhüdü vardır ve değişmesini beklemiyoruz.Terör unsurları tamamen ortadan kaldırılıncaya, sınırlarımıza, topraklarımıza ve vatandaşlarımıza yönelik tehditler tamamen bitinceye kadar faaliyetler devam edecek."12 yıl süren Keçi Ören metro çalışmasının maliyetinin 330 milyon dolar yaklaşık olarak 1 milyar liraya mal olduğunu belirten Yıldırım, "Tabi uzun sürdü doğru. Geç olsun güç olmasın" dedi.