Yıldırım: Kriz ihtimali var mı var

Başbakan Binali Yıldırım, 22.- 26. dönemde görev alan milletvekilleri ile bir araya geldiği iftarda yaptığı konuşmada anayasa değişikliğine değinerek, "Değişiklikle birlikte artık yönetim krizi de bitiyor. Kriz olabilir. Olur ki Meclis farklı bir kompozisyonda cumhurbaşkanı farklı bir irade. Kriz ihtimali var mı var. Ama krizden asgari etkilenecek düzenlemeler yapıldı. Krizlerde sistemin kilitlenmesi değil uzlaşmanın da önünü açıyoruz" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congressıum'da 22.- 26. dönemde görev alan milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Ak Parti'de görev alan milletvekillerine teşekkür eden Yıldırım, Ak Parti'nin bugüne kadar yaptığı değişikliklere ilişkin, "Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni kapattık Özel Yetkili Mahkemeleri de kurduk, kapattık. Yerleşim birimlerine eski isimlerinin iadesini sağladık. Yanlışa düştüler kapattık. İyi niyetler ile kurduk ama gördük ki yanlış işler yapıyorlar onu da kapattık" diye konuştu.



Yıldırım, "Şimdi yeni bir döneme girdik. Yeni dönem Türkiye'nin hükümet sistemi değişikliğini öngören Anayasa. Bundan önce büyük bir felaketi de yine milletimizin, cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ile akim hale getirdik. O da 15 Temmuz alçak darbe girişimidir. Yurdun her köşesinde otorite devletin elindedir. Terör örgütü ayakta kalmak için dış unsurları, üst akılları devreye sokmak gayreti içerisine girmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. Türkiye'nin her karış toprağını bu şer odaklarından temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"BİLİNMEZİ KABUL ETMEK ONA OLUR VERMEK KOLAY DEĞİL"

KRİZ İHTİMALİ VAR MI VAR

Anayasa değişikliğine ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Anayasa değişikliğini gündeme getirdik. Ak parti ailesi bir oldu beraber oldu. Bu anayasa değişikliğini geçiremez dediler çeşitli spekülasyonlar yaptılar. Birliğimize kardeşliğimize helal getireceklerini zannettiler. Bunların hepsinin beyhude olduğunu bu gurup gösterdi. MHP ile uzlaşma halinde verdiğimiz anayasa değişikliği mecliste kabul edildi. Bizim işimiz zor Hayır tarafında yer alanların işi kolaydı. Çünkü onlar mevcudu anlatıyordu. Biz ise geleceği anlatıyorduk geleceği satın almak kolay bir şey değil. Bilinmezi kabul etmek ona olur vermek kolay değil. Başlarken yüzde 30 ile başladık. Bu değişiklik sıradan bir değişiklik değil. Bu sil baştan Türkiye'deki yönetim sistemini değiştiriyor. Doğrudan milletin yetki verdiği bir sistemi getiriyor. Tabiki bu kolay olmayacaktı. Çok şükür geride kaldı. Bu sistem ile Türkiye'nin bölünme riski tamamen ortadan kalktı.Bu sistem ile üniter yapı daha da güçleniyor. Tek millet, bayrak, vatan, devlet ilkesi tamamen geçerli hale geliyor. Tüzüğümüze de son değişiklik ile koyduk. Değişiklikle birlikte artık yönetim krizi de bitiyor. Kriz olabilir. Olur ki Meclis farklı bir kompozisyonda cumhurbaşkanı farklı bir irade. Kriz ihtimali var mı var. Ama krizden asgari etkilenecek düzenlemeler yapıldı. Krizlerde sistemin kilitlenmesi değil uzlaşmanın da önünü açıyoruz. Sistem inşallah 3 Kasım 2019'da yapılacak Meclis ve yenileme ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile tamamen yürürlüğe girecek. Asgari Yüksek Mahkemeleri'nin kapatılma işlemleri de devam ediyor."