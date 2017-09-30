Yıldırım: Kuzey Irak yönetimi ateşle oynuyor

Kocaeli Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki referandumunu değerlendirirken Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin ihtiras, siyasi ikbal adına ateş ile oynadığını söyledi

Başbakan Binali Yıldırım, "Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur. Türkiye'nin güney sınırlarında olabilecek bir statü değişikliği bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Türkiye milli güvenlik meselesi konu olduğunda her türlü hareketi ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan bütün haklarını kullanmakta asla tereddüt etmeyecektir. Bu bağlamda bölgeye yönelik bütün bundan sonraki ilişkilerimiz Irak Merkezi hükümeti ile yani Bağdat ile yürütülecektir. İran, Irak ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta içinde İran'a gidecek. Sonrasında, Irak, İran, Türkiye ortak değerlendirme toplantımız olacak gerekene ne ise yapılacak" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli'nde AK Parti olağan ilçe kongresinde konuştu. FETÖ davalarına değinen Yıldırım, mahkemelerde alay etmelerinin sanıklara hiçbir yarar getirmeyeceğini ifade ederken, " Onların ağababası Pensilvanya'daki terör başı da kurtaramaz. Yüce Türk adaleti onların yakasını bırakmayacak" diye konuştu.



"ATEŞ İLE OYNAYAN KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ"



Kuzey Irak'ta pazartesi günü yapılan referanduma değinen Başbakan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:



"Kuzey Irak'ta bazı gelişmeler var. Referandum oldu. Aralarında mutabakat yok. Orada sadece Kürt kardeşlerimiz yaşamıyor. Daha bir çok etnik grup birlikte yaşıyor. Onların fikri alınmadan bir inat, ihtiras, siyasi ikbal adına burada ateş ile oynayan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur. Açıkça söylüyorum; bizim Kürt, Arap kardeşlerimiz ile ve ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz ile bir sorunumuz yok. Bunların geleceklerini karartan ihtirasları uğruna bu bölgede yaşayan insanları bir maceraya sürükleyen muhteris siyasetçiler ile işimiz var. Türkiye'nin güney sınırlarında olabilecek bir statü değişikliği bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Türkiye, milli güvenlik meselesi konu olduğunda her türlü hareketi ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan bütün haklarını kullanmakta asla tereddüt etmeyecektir. Bu bağlamda bölgeye yönelik bütün bundan sonraki ilişkilerimiz Irak Merkezi hükümeti ile yani Bağdat ile yürütülecektir. İran, Irak ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta İran'a gidecek. Sonrasında, Irak, İran, Türkiye ortak değerlendirme toplantımız olacak gereken ne ise yapılacak. Herkes şunu bilmeli, bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Türkiye nasıl Fırat Kalkanı ile milletimizi rahatsız eden DEAŞ belasına gereken cevabı nasıl verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı da kararlılıkla verecektir. Hiçbir tereddüttünüz olmasın."



"BİRLİK VE BERABERLİK RUHU BÜTÜN TÜRKİYE'YE YAYILSIN"



Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin çok kritik bir süreçten geçtiğini, bu süreçte ideoloji değil vatan, millet sevgisi birlik ve beraberliğin gerekli olduğunu ifade etti. Başbakan Yıldırım, "Yarın TBMM açılıyor birlik ve beraberlik ruhu bütün Türkiye'ye yayılsın. İnşallah yanılırım, ana muhalefet yine bu davranışa uymayacak. CHP genel başkanı bugünlerde meydanlara inmiş, asgari ücret ile ilgili konuşurken hükümeti suçluyor" diye konuştu.