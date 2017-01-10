Yıldırım: Memleket için bir Ali değil bin Ali feda olsun

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan anayasa değişikliği teklifi üzerine görüşlerini bildirdi

Başbakan Binali Yıldırım, teklifin 18 madde olduğunu belirterek bu maddelerde yapılan değişikliklerin neler olduğunu anlattı. Yıldırım konuşurken, muhalefet sıralarından "Teklifte başbakan yok" sözlerine "Başbakan yok evet. Ya biz makam mevki delisi değiliz. Memleketin geleceği için bir Ali değil bin Ali feda olsun. Eğer ülkem, milletim kazanacaksa biz kaybedelim. Biz şan şöhret peşinde değiliz!" diye karşılık verdi.



"TOPAL DURSUN'UN OĞLU BAŞBAKAN OLUYORSA CHP'DEN DE BİR CUMHURBAŞKANI OLUR"



Binali Yıldırım anayasa değişikliği teklifine karşı çıkanları anlamakta zorlandığını kaydederek şöyle devam etti:



"Buna karşı çıkanların hangi nedenle karşı çıkmakta olduklarını anlamakta zorlanıyorum. Bu herkese açık, kimin kazanacağına siz- biz karar vermiyoruz, millet karar veriyor. Erzincan'ın Refahiye İlçesi Kayı köyünden Topal Dursun'un oğlu bu ülkenin başbakanı oluyorsa CHP'den de bir Cumhurbaşkanı olur. Biraz fazla çalışın."