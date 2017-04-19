Yıldırım, referandum itirazlarını değerlendirdi

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonrası yapılan itirazlarla ilgili açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, YSK'ya yapılan itirazlar hakkında açıklama yaptı. Yıldırım şunları söyledi: Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 51,41 Evet, yüzde 48,59 da Hayır oyları çıkmıştır. Dolayısıyla anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasında sonuç Evet olarak tecelli etmiştir.Halkın kararı nettir, sonuç evettir. Tabi evet de veren hayır da veren vatandaşlarımızın kararı başımızın tacıdır. Siyasi partiler, gerek ana muhalefet partisi, kampanya boyunca vatandaşa bu değişikliğin lehine aleyhine gerekçeleri alabildiğince bütün imkanları kullanarak anlatmışlardır. Sonuçta vatandaş herkesi dinlemiş kararını vermiştir.Dolayısıyla yapılan bu itiraz da YSK’nın değerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine laf söylememiz yanlış olur. Biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık.Allah’a şükür Türkiye demokraside tekrar bir ilki gerçekleştirmiştir. Vatandaşlarımız ülkenin geleceği için, yönetim sistemi için bir karar vermişlerdir. Hayırlı olsun.İtirazın gerekçesi, nedenleri vesaire YSK’nın konusudur. Biz YSK’nın vereceği kararı yorumlayacak veya itirazın gerekçelerini ben bilemem. Ama şu bilinmelidir ki seçim esnasında her türlü karar alınırken bütün partilerin temsilcileri vardır, gerek sandık başlarında, gerek ilçe seçim kurullarında, gerek yüksek seçim kurullarında, bütün partilerin görevlileri mevcuttur. Bu gerçeğin dikkate alınmasında fayda vardır. İtiraz da hukukun bir aracıdır, yoludur, hak arama aracıdır. Ama hak arama yolları bununla sınırlı kalmak zorundadır.Bunun dışına taşıp, sokağa insanları davet etmek bu yanlıştır. Ana muhalefet partisinin genel başkanının ‘bu sonuçları tanımayacağız’ tarzında talihsiz bir beyanı olmuştur. Halkın tanıdığı sonuçları ana muhalefetin tanımaması kabul edilebilir bir şey değildir. Böyle yapmak yerine önümüzde 2019’da seçimler var. Bunun için gayret göstermeleri doğru bir davranış olacaktır.