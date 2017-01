Yıldırım: Sayın Bahçeli'yi tanıyamamışlar

Başbakan Binali Yıldırım, 'MHP'li bakan' açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği 'Karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok' yanıtına ilişkin "Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi tanıyamamışlar. Devlet Bey, ilkeleri olan milletin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattır. Söylenen sözler, bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da cuma namazı sonrası, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. TBMM'deki anayasa görüşmelerinin ikinci turunda, dün akşam bazı kadın milletvekilleri arasında çıkan kavgayla ilgili görüşleri sorulan Yıldırım, "Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylaması yapılıyor. Bugün tamamlamayı ümit ediyoruz, her şey yolunda giderse. Zaman zaman engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir. Ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu Gazi Meclis'e yakışmayan davranışlar hem milletvekillerine hem milletimize haksızlıktır. Bu konuda milletvekillerimizin daha sakin bir hareket içerisinde olması arzumuzdur" diye konuştu.



'MHP'Lİ BAKAN' SORUSUNA YANIT: BAHÇELİ'Yİ TANIYAMAMIŞLAR



'Yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir' yönündeki sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok' yanıtı sorulan Yıldırım, "Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi tanıyamamışlar. Devlet Bey, ilkeleri olan milletin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım. Geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler, bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır" dedi.



"ÜMİT EDİYORUM MİLLET BU DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLAYACAK"



Gündemde şu an yalnızca anayasa değişikliği olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişikliği TBMM'de kabul edildikten sonra inşallah milletimizin önüne gelecek. Meclis'in sözü bitecek. Millet konuşacak. Millet kararını verecek. Ümit ediyorum ki millet bu değişikliği onaylayacak yönde karar verecektir. Şu anda konumuz budur. Bunun dışında gündemimiz yok" açıklamasında bulundu.



'TRUMP' AÇIKLAMASI: TRUMP'I ZORLU GÜNLER BEKLİYOR



Donald Trump'ın bugün ABD Başkanlığı görevini devralacağı hatırlatılan Başbakan Yıldırım, ABD'de yaşanacak devir teslimin ekonomiye etkisinin sorulması üzerine şöyle konuştu:



"Hayırlı olsun. Sayın Trump'a başarılar diliyoruz. Dünyada birçok yerde yeni yönetimden beklentiler var. Küresel barış, huzur, güvenlik için dünyanın önde gelen ülkelerinden Amerika'ya, Rusya'ya önemli sorumluluk düşüyor. Bölgede Türkiye'nin yaptığı barışı kalıcı hale getirme yönündeki çabalara daha fazla destek vermelerini bekliyoruz. Amerika-Türkiye ortaklığı NATO'dan başlayan bugünlere gelen köklü bir geçmişi var. Geçmiş dönemde ne yazık ki bazı yanlış işler oldu ve iki ülke arasında biraz soğukluk yaşandı. Yeni yönetimde bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz. Ülkemizde 15 Temmuz alçak darbe girişiminin mimarı olan FETÖ'nün iade edilmesi başta olmak üzere terör gruplarına DEAŞ'la mücadele adı altında verilen desteğin durdurulması yönünde adımlar atılacağını ümit ediyoruz. Beklentimiz budur. Sayın Trump'ı zorlu günler bekliyor. Küresel ekonomik krizin küresel refaha dönüştürülmesi konusunda alacağı kararlar, atacağı adımlar önemli olacaktır"