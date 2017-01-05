Yıldırım: Sicil affı bu hafta Meclis'te

Başbakan Binali Yıldırım, terör varken neden anayasa değişikliği ile uğraştıkları eleştirisine yanıt verdi

Başbakan Binali Yıldırım dün Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği yedi.



Gündemde olan Anayasa değişikliği ile ilgili konuşan Yıldırım, terör varken bu değişiklikle uğraştıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Yıldırım şöyle konuştu: "'Efendim, anayasa değişikliğine ne hacet var, niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz, terör var' diyorlar. Bunların hepsi tuzaktır. Tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır. Neden anayasa değişikliği ile uğraşıyoruz; Bir düşünün eğer 15 Temmuz'da bir koalisyon hükümeti olsaydı, ne olurdu bu ülkenin hali? Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde. Türkiye hem ateşi söndürüyor, hem dimdik ayakta kalıyor. Vatandaş iki tane görev veriyor; diyor ki ey cumhurbaşkanı ben seni 5 yıllığına seçtim. 'Bize vadettiğin işleri yap, bahane istemiyorum' diyor. Mevcut sistemde bir tek meclisi seçiyorsunuz, hükümetin kim olacağını bilmiyorsunuz. 7 Haziran'da ne oldu? Her kafadan bir ses çıktı. Allah'tan beş buçuk ay sürdü. Bu topraklarda kalıcı olmanın şartı, güçlü olmak. Başkanlık sistemi, Türk milletinin yönetim geleneğinin bir sonucudur. Bizim yönetim geleneğimiz var. Biz her tarafın sistemlerini inceledik, iyi olan taraflarını aldık, çalışmayan taraflarını almadık. Bizde eyalet sistemi olamaz. Yeni sistemde cumhurbaşkanı seçiliyor, mecliste seçiliyor ancak aynı kişi 3 kere seçilebiliyor"





ESNAFA 1 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ



Kredi şartlarını sağlayan esnafa 50 bin TL verileceğini belirten Yıldırım şunları söyledi: "Esnafa 1 yıl ödemesiz 3 yıllık destek veriyoruz. Bunun için bir kaynak var. 2016 yılı için 15 bin esnafa bu imkan tanıdık. Müracaat 250 bine dayanmış. Ne yapmamız lazım. Vatandaş şunu bilmez. 'Kardeşim ben 15 bin kişiye vereceğim niye bu kadar müracaat ettiniz' diyemeyiz? Bunun bazı şartları var. Şartları kim tutturuyorsa vereceğiz. Bu kaynak 15 binin üzerine çıkacak. Gerekirse başka taraflardan alacağız. Bunun bir planlaması var tabi. İncelenecek, başka imkanlardan faydalanmıyorsa, bunlar gözden geçirilecek. Faizsiz kredi uygulama kapsamında 48 bin 355 esnafa 1.5 milyar lira dağıtmışız. Sur'da zarar gören esnafa 50 bin liralık faizsiz kredi veriyoruz."





SİCİL AFFI DA GÜNDEMDE



Bankaların vereceği kredi için, devlet desteği için esnafın sicilinin düzgün olması gerektiğini de hatırlatan Yıldırım, sicil affının da bu hafta Meclis'te görüşüleceğini açıkladı.