Yıldırım: Suriyelilere 25 milyar dolar harcadık

Kilis'teki Suriyelilerin barındığı merkezi ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Suriyelilere bugüne kadar Türkiye'nin 25 milyar dolar harcadığını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 2016'nın son gününde Kilis'te Suriyeli sığınmacıların barındığı Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti.



Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Türkiye'nin ülkeye gelen Suriyelilere bugüne kadar 25 milyar dolar harcadığını açıkladı. Yapılan harcama için 'helali hoş olsun' diyen Yıldırım, Avrupalıların ve diğer ülkelerin sadece 'iyi yaptınız, teşekkür ederiz' sözleriyle sırtlarını sıvazladığını söyledi.



Türkiye'nin Suriye'yi terk etmek zorunda kalan her 5 mülteciden 3'üne ev sahipliği yaptığını da açıklayan Yıldırım, bundan dolayı da mutlu olduklarını ifade etti.



Suriye'de ve Türkiye'deki terör olaylarını değerlendiren Yıldırım, insanların canına kast edenleri yok edeceklerini de açıkladı. Yıldırım, Suriyeli sığınmacılara "Size bunları yaşatanlara hesabını, dünya sessiz olsa da sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir." sözleriyle seslendi.





BATILI ÜLKELER SEYİRCİ KALDI



Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse, Halep de odur. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız, bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbiriyle kardeştir. Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarmak için onları selamete erdirmeye çalışırken, maalesef batılı ülkeler, dünyanın medeniyet gelişmesini sağladığını söyleyen ülkeler, Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar."



İNŞALLAH ATEŞKES KALICI BARIŞA DÖNÜŞÜR



Suriye'deki çatışmaların ateşkesle durdurulduğunu hatırlatan Yıldırım, ateşkesin kalıcı barışa, huzura dönüşmesini diledi. Yıldırım şunları söyledi: "Bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, oradaki, Halep'teki, Şam'daki diğer bölgelerdeki acıların artık bir daha yaşanmaması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok büyük çaba sarf etti. Aynı zamanda hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızla beraber, Rusya'yla diğer ülkelerle de uzun uzun görüşmeler, müzakereler sonunda elhamdülillah bir başlangıç yaptık. İnşallah bu ateşkes kalıcı barışa, huzura dönüşür ve hepiniz memleketlerinize her şey yoluna girdiği zaman rahat içinde, huzur içinde dönme imkanınız olur."