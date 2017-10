Yıldırım: Tasarrufa başlıyoruz, şaşaa debdebe bitiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım, "Emlak vergisi yüzde 50’den fazla olmayacak. Yüzde 500 olur mu? Bu gaddarlıktır. Bunun hesabını verecekler. Ben yaptım oldu yok! Şimdi tıpış tıpış aldıkları paraları geri verecekler" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, " Kerkük'ün Irak Hükümeti tarafından kontrol altına alınması müspet bir gelişmedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu demografik yapının yeniden tesisini yapacak bir yönetim anlayışının ortaya konulmasıdır. Türkiye olarak Kerkük'te yaşanan olayları yakından takip edeceğiz. Kerkük'te demografik yapıyı titizlikle korumaya yönelik her türlü çabaya katkımız devam edecek" diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a geçmiş dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Yıldırım, "Dün yapılan operasyonlarda Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcı düzeneği ile şehit edilen 4 askerimiz, jandarmamız var. Allahtan rahmet diliyorum" dedi.



"TERÖR HER YERDE KAPIYI ÇALABİLİR"



Terörle mücadelede ortak hareket etmenin önemine vurgu yapan Yıldırım, "Somali'de çok büyük bir terör olayı meydana geldi. Yüzlerce masum insan hayatını kaybetti. Terörü lanetle, şiddetle kınıyoruz. Terör insanlığın baş belası ortak tehdittir. Teröre karşı farklı standartlar iki yüzlü davranışlar terörü yok etmeye değil terörün daha fazla azmasına vesile olmaktadır. Hiçbir yer kendisini güvende hissetmesin terör her yerde kapıyı çalabilir mücadelede ortak akıl ile birlikte hareket etme mecburiyeti vardır" diye konuştu.



"HATA AFFEDİLİR AMA HAİNLİK AFFEDİLMEZ"



Yerel yönetime seslenen Yıldırım şöyle konuştu: "Valilerimizin, belediye başkanlarımızın vatandaşlarımızın sorunlarını bir ölücüde gidermek için canla başla çalışmaktır. Onlara özetle dedik ki; iş yaparken usul ve biçim hatlarına takılmayın. Sahada iş yapan herkes hata yapabilir. Usulde hata yaparım diye korkarsan hiçbir şey yapamazsınız. Vatandaşların beklentisi başka bir bahara kalır. Hata yapmak olur ama hainlik olmaz. Hata affedilir ama hainlik affedilmez. Sahada bulunanların planlama yapanlara göre çok daha önemli sorumluluğu ve gücü var.



ARTIK HER ŞEYİ ANKARA'YA HAVALE ETME DÖNEMİ YAVAŞ YAVAŞ ORTADAN KALKACAK



Çözüm de yerel olmalı yerinde olmalı bunu açıklıkla bütün valilerimize anlattık. İnşallah önümüzdeki dönemde terörle mücadele başta olmak üzere bir çok konuda valilerimiz belediye başkanlarımız bulundukları şehrin beldenin konuları ile çok daha fazla yetki kullanarak gerekli çözümleri üretecekler. Artık her şeyi Ankara'ya havale etme dönemi yavaş yavaş ortadan kalkacak."



"ESNAFA VERİLEN KREDİ MİKTARI BUGÜN YILLIK 153 TRİLYONDAN 22 KATRİLYONA ÇIKMIŞ"



Esnaflara yönelik yeni düzenlemelerden bahseden Yıldırım şöyle konuştu: "Bugün esnaflarla ilgili yeni bir kararı paylaşacağız. Eğer bir ülke kalkınacaksa bütün toplum kesimlerinin birlikte hareket etmesiyle, çalışmasıyla mümkün. Esnaf, işçi, genci ile, kadını yaşlısı ile ortak bir gelecek, hedef için çalışan büyük bir aileyiz. Biz esnafımızı büyüyen güçlü Türkiye'nin ana bel kemiği olarak görüyoruz. Böyle gördüğümüz için de 15 yıldır esnafa desteğimiz artarak devam ediyor. 2002 yılı Ak Parti'nin ilk iktidara geldiği yıl. Bir yıl boyunca bütün esnafa verilen kredi miktarı 153 milyon lira. Bugün yıllık 153 trilyondan 22 katrilyona çıkmış.



ÖNEMLİ OLAN FAİZLERİN MAKUL BİR SEVİYEYE GELMESİ



Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi. Artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Hedefimiz bu. Türkiye'nin büyümesi için buna ihtiyaç var. Bu kapsamda bazı önemli kararları alacağız. Bu faiz meselesini Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomi şartları ile orantılı olmadığını söylüyoruz. Ekonomiye dönük yeni kararlar ile faizlerin kendi doğal sınırlar içine çekilmesini sağlayacağız. Böylece yatırımlarda ilave ve hazine desteği gerekmeden bu yatırımların gerçekleşmesi mümkün hale gelecek.



TAM BİR SOYGUN. ŞİMDİ 0 İLA 4 BUÇUK ARASINDA. ÜSTÜNÜ HAZİNE KARŞILIYOR



Bugün 450 bin esnafımız, ucuz krediden kullanma imkanına sahip. Faiz oranı 5 bin lira para alıyor. Faiz oranı da yüzde 47. Aldığı paranın paranın yarısını kesiyor veya yarısından daha fazla geriye para alıyor. Tam bir soygun. Şimdi 0 ila 4 buçuk arasında. Üstünü hazine karşılıyor.



İŞ YERİNİ SATIN ALMAK İSTEYEN ESNAF 500 BİN LİRA KREDİYİ 10 YIL VADE İLE ALABİLECEK



Esnaflarımıza yeni müjde; esnaf ve sanatkârlarımızın kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 binden 200 bine çıkarılıyor. Esnafımız eğer iş yerini satın almak isterse, 500 bin lira krediyi 10 yıl vade ile alabilecek. Yeni ihtiyacı olan sıfır araç alırsa taşıt edindirme kredisini de kullanabilecek. Bunun da vadesi 5 yıl. Bu da 500 bin lira. Bütün bunların faizi piyasa faizi değil hazinenin desteklediği düşük oranlı faiz olacak."



"BU ŞARTLAR ALTINDA OHAL'İN ÜÇ AY DAHA UZATILMASI GÖRÜŞÜ BENİMSENDİ"



OHAL'in üç ay daha uzatılacak olmasına ilişkin Yıldırım, "Dün MGK ve Bakanlar Kurulu vardı. MGK'da OHAL'in uzatılmasına yönelik bir tavsiye kararı çıktı. Bugün de hükümetimiz uzatma tezkeresini TBMM'ye gönderdi. Bugün de tezkerenin görüşüleceği ilan edildi. OHAL'in bir keyfiyet değil bir mecburiyet nedeniyle alındığını bir kez daha söylemek istiyorum. Durup dururken neden OHAL ilan edelim? Her gün bir yerde bir olay patlak veriyor. FETÖ, DEAŞ, PKK ile Türkiye amansız bir mücadele yürütüyor. Bu şartlar altında OHAL'in üç ay daha uzatılması görüşü benimsendi. TBMM'nin takdirine sunuldu" ifadelerini kullandı.



"OLASI BİR YENİ ÇATIŞMADA ÜLKEMİZE OLACAK GÖÇ BASKISINI KONTROL ALTINA ALACAK"



Yıldırım, "İdlib'de Suriye'de gerilimi azaltma ve çatışmasızlığı sağlama ateşkesi devam ettirme görevi Rusya ve Türkiye tarafından Astana'da alınan karar çerçevesinde ifa edilecek. Yerine getirilecek. Bu maksatla, silahlı kuvvetlerimize, askerlerimiz teçhizatları ile bitkilikte İdlib şehrinin etrafında gerekli konuşlanmayı yapıyorlar. Bu faaliyetlerine başladılar. Böylece terör olaylarının önüne geçilecek diğer yandan da olası bir yeni çatışmada ülkemize olacak göç baskısını kontrol altına alacak. Irak'ta da bazı gelişmeler yaşandı bu son iki gün içerisinde. Bütün dünya karşı çıkmasına rağmen referandum yapıldı. Barzani ve ekibini inadı yüzünden burada böyle bir yanlış yola girildi" açıklamasında bulundu.



"İBRAHİM HALİL SINIR KAPISI'NIN MERKEZİ IRAK YÖNETİMİNE DEVREDİLMESİYLE İLGİLİ SÜRECİ BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ"



Yıldırım, "Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine yönelik, Irak, Türkiye, İran bazı yaptırımlar uygulamaya koyacağını kamuoyuna ilan etti. Bu bağlamda Türkiye, ilk olarak Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşları durdurdu, sonra hava sahasını kapattı. Yeni tedbirler kapıda. Bunlardan bir tanesi, de, İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimine devredilmesiyle ilgili MGK tavsiye kararı doğrultusunda süreci başlatmış bulunuyoruz. yanlış yörecilerin hesabını masum insanlara soramayız hesabı, bu kararı verenler ödeyecek. Bu kadar basit. Nihayete ödemeye de başladılar burnun doğrultusunda karar verirsen işte olacaklar budur. Irak Merkezi Yönetimi ile bu konuda yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



"KERKÜK'ÜN IRAK HÜKÜMETİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINMASI MÜSPET BİR GELİŞMEDİR"



Kerkük operasyonuna ilişkin Yıldırım, "Pazarı Pazartesiye bağlayan gece, Kerkük'te Merkezi Irak Yönetimi, Irak güçleri bir operasyon başlattı. Kerkük'ün PKK ve Peşmerge'den temizlendiği bilgisi geliyor. Yıllar boyunca işin tarihi derinliğine baktığımızda yıllar boyunca sistematik olarak demografik yapıyı fiili durumlar ile değiştirme gayretleri olduğunu görüyoruz. Kerkük bir Kürt şehridir diye fiili bir durum yapıldı. Kerkük'ün Irak Hükümeti tarafından kontrol altına alınması müspet bir gelişmedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu demografik yapının yeniden tesisini yapacak bir yönetim anlayışının ortaya konulmasıdır. Türkiye olarak Kerkük'te yaşanan olayları yakından takip edeceğiz. Kerkük'te demografik yapıyı titizlikle korumaya yönelik her türlü çabaya katkımız devam edecek" diye konuştu.



"ÖYLE 'BEN YAPTIM OLDU' YOK. ŞİMDİ TIPIŞ TIPIŞ ALDIKLARI PARALARI GERİ VERECEKLER"



Bu hafta komisyonda görüşülen bir torba tasarıya ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: "Bu hafta komisyonda görüşülen bir torba tasarı var. Birçok toplum kesimini ilgilendiren konular var. Emlak vergi beyannameleri veriliyor, 4 yılda bir. Bazı belediyeler ellerindeki parayı, bütçeyi doğru kullanmıyor çar çur ediyor. Para bitince vatandaşın malına göz dikiyor. 100 liralık yere 5 bin lira kıymet koyuyor. Burası dağ başımı? Sana verilen yetkiyi aymaz bir şekilde nasıl istismar edersin. Şimdi buna el attık yüzde 50'den fazla arttıramayacak. Bunu da daha fazla muhalefet belediyeleri yapıyor. Belediyeler verilen bu hakkı kötüye kullanamaz. Vatandaşı yok sayarsanız böyle bir sınır elbette gelecek. Vatandaşın basiretsiz yöneticilerin hatalarının bedelini ödemesini önüne geçiliyor. Yüzde 50 daha fazla yukarı çıkamazsın, aslında normalde enflasyon oranını geçmemen lazım. Bunların hesabını verecekler. Yüzde 3 bin 500, yüzde 5 bin olur mu be kardeşim. Bu bir gasp, gaddarlıktır. Bunların hesabını verecekler. Öyle 'ben yaptım oldu' yok. Şimdi tıpış tıpış aldıkları paraları geri verecekler. Yeni beyannameler düzenlenecek."



"CEP TELEFONU VE EV TELEFONU GÖRÜŞMELERİNDE VERGİ İNDİRİMİ"



Telefon görüşmelerinde vergi indirimi olacağını belirten Yıldırım, "Cep telefonu görüşmesinde vergi yüzde 25, bunu yüzde 7,5'e düşürüyoruz. Ev telefonunda da görüşme yüzde 15 bunu da yüzde 7,5'e düşürüyoruz. Cep telefonu şirketleri düşürmezse biz de onları düşürürüz. Öyle yağma yok düşüyorsak da kalkıyorsak da beraber" dedi.



"ADIYAMAN ÜRETİCİLERİNİN ÜRETTİĞİ TÜTÜNÜ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE SATMALARI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR"



Adıyaman tütünü üreticilerinin sorunlarına ilişkin Yıldırım, "Adıyaman tütünü var bir de. Diğer tütünlerin farklı bunun farklı. Tatmadan anlaşılmaz. O da yasak olduğu için hiçbir türlü anlayamayacağız. Adıyaman üreticilerinin ürettiği tütünü sorunsuz bir şekilde satmaları için gerekli tedbirler alınıyor. Rahat olsunlar sıkıntı yok. Sıkıntı bu tütünleri alıp ticarileştirenler var. Ticaret alanı oluşmuş kaçak. Üretenler, üretmeye devam edecek. Yasal olamayan yollar ile seri üretime dönüştürmelere yönelik de tedbirlerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.



"KAPATTIK DÜKKANI. GÜVENLİK ACİL KONULARI DIŞINDA DEVLETE ORAYA BURAYA YENİ ARAÇ ALIMI YOK"



2018 yılının tasarruf yılı olacağını vurgulayan Yıldırım, "Tasarrufa önce kamudan başlayacağız. Yeni araç alımı yok, kapattık dükkanı. Güvenlik acil konuları dışında devlete oraya buraya yeni araç alımı yok. Yüksek silindir hacimli araç kullanımına sınırlama getiriyoruz. Önce kendimizden başlayacağız. Daha bir çok tasarruf tedbirini hayata geçireceğiz. Bundan sonra şaşaa debdebe bitti" dedi.



"KURUMLAR VERGİSİNİ 3 YILLIĞINA YÜZDE 20'DEN YÜZDE 22'YE GETİRİYORUZ, GEÇİCİ OLARAK"



Yıldırım, "Kurumlar vergisini 3 yıllığına yüzde 20'den yüzde 22'ye getiriyoruz, geçici olarak. Bütçe dengeleri bakımından buna ihtiyaç var. Bunu yapıyoruz" dedi.



"MTV'DEKİ ARTIŞI NORMAL BİR SEVİYEYE GETİRDİK"



Yıldırım, "MTV'de yüzde 10'luk bir artış yaptık. Bunu yaparken biraz fazlaydı vatandaşın ikazı ve Cumhurbaşkanımızın talimatı ile normal bir seviyeye getirdik. Bunu yaparken 1300 cc hacmindeki araçları muaf tuttuk ki orta gelirli dar gelirli vatandaşımız bundan etkilenmesin. Engelli araçlarıyla ilgili düzenlemeyi de yaptık. Vergisiyle vs ile 150 bin liraya kadar olan araçlar hiçbir vergiye tabi olmadan alınabilecek. Bu düzenlemeler hayata geçtiğinde piyasada bir canlanma olacak ve vatandaşımızın ihtiyacı ortadan kalkmış olacak" diye konuştu.



(BAHÇELİ'NİN ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILSIN ÖNERİSİ) "BAHÇELİ AKADEMİSYENDİR BU İŞLERDEN ANLAR"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavı kaldırılsın önerisine değinen Yıldırım, "Sayın Bahçeli bugün grup toplantısı yaptı. Orada memleket meselelerine, bölgesel meselelerine yönelik fikirlerini paylaştı. Eğitime yönelik üniversitelerde yeni bir sınav düzenlemesi yapılacak. Sınavlar aynı günde başlayıp bitecek. Bahçeli bir adım daha ileri gitti, bu yetmez üniversiteye giriş sınavlarını kaldıralım. Bahçeli akademisyendir bu işlerden anlar. Değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum. Üniversite sayısı 76'dan 185'e yükseldi. Üniversiten mezun olan gençlerin sayısı 900 bin. Liselerden mezun olup da üniversiteye gitmek isteyenlerin sayısı da 1 milyon 100 bin. Eskiden 10 kat fark vardı. Şimdi birbirine yaklaştı. Sorun ne 100 kişi mezun oluyor ve hepsini üniversiteler alıyorsa sorun yok denilebilir. Birinci meselemiz gençlerimizi üniversiteli yapmak. Sayın Bahçeli'nin dediği öneri üzerinde çalışılabilir. Bu konuda akademisyen olması üzerinde gündeme getirdiği konuyu dikkate alıyoruz ama zamanını bütün sorunları çözmek suretiyle dikkate alınabilir" diye konuştu.



(KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ) "GÖRÜŞMEDE, GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"



Bugün öğleden sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin Yıldırım, "Görüşmede, gündemi değerlendireceğiz. Bazı iç ve dış meseleler konusunda hükümetimizin çalışmaları konusunda bilgi vereceğiz" ifadesini kullandı.