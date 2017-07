Yıldırım: Terör örgütü nefes alamaz duruma gelmiştir

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Yıldırım, "Terör örgütü darbe üstüne darbe aldıkça bulduğu her fırsatta artık masum, savunmasız insanlara saldırıyor, gerçek yüzünü bir kez daha gösteriyor. Bu, esasında terörün tabiatında vardır. Terörist kalleştir, korkaktır. Artık bölücü terör örgütü çaresizdir. Kesintisiz süren operasyonlarla örgüt nefes alamaz duruma gelmiştir." diye konuştu

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'un 1. yılını geride bırakırken o gece her biri destan yazan şehit ve gazileri minnet ve şükranla yad etti. Milletin teslim alınamayacağını bir kez daha dosta ve düşmana gösterdiğini belirten Başbakan Yıldırım, milletin yazdığı bu destana destek veren her partiden milletvekillerini saygı ve sevgiyle selamladı. Başbakan Yıldırım, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerlere Allah'tan şifa diledi.





"ÖRGÜT NEFES ALAMAZ DURUMA GELMİŞTİR"



AK Parti teşkilatının ilçe başkanı ve yardımcılarını cani terör örgütünün elemanlarının şehit ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Terör örgütü darbe üstüne darbe aldıkça bulduğu her fırsatta artık masum, savunmasız insanlara saldırıyor, gerçek yüzünü bir kez daha gösteriyor. Bu, esasında terörün tabiatında vardır. Terörist kalleştir, korkaktır. Artık bölücü terör örgütü çaresizdir. Kesintisiz süren operasyonlarla örgüt nefes alamaz duruma gelmiştir. Şu anda bölgede çok yoğun biçimde operasyonlar gece gündüz devam ediyor. Bırakın örgüte adam bulmayı, mühimmat depolamayı, yiyecek sağlamayı bile temin edemeyecek hale geldiler. Dağlarındaki inlerinde bile saklanamıyorlar. Çaresizliklerinin nedeni budur. Bunun için sivil ve savunmasız vatandaşlarımızı hedef alıyorlar. Bu topraklarda tek bir terörist kalmayıncaya kadar bütün örgütlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sadece sınırlarımız içinde değil sınır ötesinde de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak terör mücadelesine devam edeceğiz." dedi.





"15 TEMMUZ GECESİNDE OLDUĞUMUZ GİBİ MİLLET OLARAK BİR VE BERABER OLDUK"



Başbakan Yıldırım, "Hafta sonunda darbe girişiminin başladığı saatler itibarıyla şehitlerimiz andık. O saatlerde tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğumuz gibi millet olarak bir ve beraber olduk. 81 ilin meydanları birbirine kilitlendi, aynı kelime ve duygularla darbeyi hep bir ağızdan lanetledik. Şehitlerimize yapılan dualara hep bir ağızdan 'amin' dedik. 90 bin camide selalar tıpkı o karanlık gecede olduğu gibi tekrar okundu, vatandaşlarımız meydanlara akın etti, demokrasi nöbetleri tutuldu." diye konuştu.





"DARBECİLERE GEÇİT VERMEDİLER"



Başbakan Yıldırım, "Sadece köprüde şehadete erenler için değil gelmiş geçmiş vatanın bağımsızlığı, milletin birliği ve demokrasi için için şehit olan bütün vatan evlatları için ellerimiz semaya kalktı. O kutlu şehitler vatanını 1 dolara satmaya kalkan FETÖ'cü katillere karşı koyarken bir an bile tereddüt etmediler. Onlar şairin ifadesiyle, 'Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır' dediler ve darbecilere geçit vermediler. Necip milletimiz, 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitlerine sahip çıkarak büyük bir ahde vefa örneği göstermiştir. O duygu dolu anlarda 15 Temmuz'u adeta yeniden yaşadık, milletin mücadelesini yeninden hatırladık. Köprünün Anadolu yakasında yiğitlerin şehit düştüğü noktada inşa edilen Şehitler Makamının açılışını, sabaha karşı da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Her diktiğimiz anıtla şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Elbette sadece anıtlar olmayacak, hizmete verdiğimiz eserlere onların aziz isimlerini vererek çocuklarımızı onların destanlı hikayeleriyle büyüteceğiz. Şehitlerimizin mirasına yakışır nesiller yetiştireceğiz. Ülkesine, özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, kardeşliğine, geleceğine sahip çıkan her insanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun kalbi Türkiye sevdası ile atan aynı duyguları paylaştığımız bütün vatandaşlarımıza buradan sevgilerimiz gönderiyorum." dedi.