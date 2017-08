Yıldırım: Yapay devlet çalışmalarına asla izin vermeyiz!

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin bir soruya, "Sınırlarımızın özellikle Suriye ve Irak'ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine asla müsamaha etmemiz, izin vermemiz söz konusu değil. Bu konuda muhatap ülkeler ile gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Gerek koalisyon gerek Rusya gerek Amerika ve Türkiye hatta İran'ın da dahil olduğu bölgede bir takım faaliyetler var. Bu faaliyetler çerçevesinde yaşanan gelişmelere göre yine birlikte hareket edilecek" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı tatiline ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Bu konuyu Salı günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapacağımız Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz. Oradan bir karar çıkacak. Her iki alternatif de değerlendirilecek. Toplumun bir kesimi çalışmaya devam edelim diyor, bir kısmı tatili uzatalım diyor. Her ikisinin artısı eksisi düşünülecek salı günü karar verilecek. Benim şahsim fikrim olmaz. Bakanlar Kurulu ne karar verirse o kararı uygularız. Şahsi fikirler ile ülke yönetilmez" dedi.





"İYİ AKLI BAŞINA GELMİŞ DEMEK Kİ MEMNUN OLDUK"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Sen ben kavgasını bırakalım' sözlerini değerlendirmesi istenen Yıldırım, "İyi aklı başına gelmiş demek ki. Önce kendisi bu işi bıraksın. Memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin. 'Türkiye güvensizdir, can ve mal güvenliği yoktur' demekten vazgeçsin. Adaletin verdiği kararlara saygı duysun. Belirli suçlarla hakkında kovuşturma devam edenlere sahip çıkmasın. Bıraksın, adalet rahat çalışsın. Biz zaten çalışıyoruz. 15 yıldır çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun da bu noktaya gelmiş olmasından memnun olduk" diye konuştu.





"BÖYLE BİR EVHAM İÇERİSİNDE BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ. ADALET HERKESE LAZIM"



'Komplo' iddialarına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Böyle bir evham içerisinde böyle bir şey söz konusu olamaz. Adalet herkese lazım. Bir şekilde bir suçlama ile yargılanan insanlara sahip çıkmak adalet aramak değildir. Bırakalım yargı bağımsız, tarafsız şekilde çalışsın. Yargıyı etkilemeyelim. Gerçekler ne ise ortaya çıksın. Onun için sayın Kılıçdaroğlu bu işlere kafa yoracağına ileride nasıl ülkeye daha fazla faydalı olurum, terörün sona erdirilmesi için, bölgesel sorunların tamamen ortadan kaldırılması için o değerli fikirlerini kamuoyu ile bizlerle paylaşsın. Şikayet etmekten artık vazgeçsin bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK POLİTİKASINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"



Bu hafta yapılan Güvenlik toplantısında alınan kararlara ilişkin bir soru üzerine Yıldırım şöyle konuştu: "Türkiye'nin güvenlik politikasında herhangi bir değişiklik yok. Gerek hudutlarımızda gerekse dışında vatandaşımızı rahatsız eden terör tehdidi olan her durumda Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını bugüne kadar kullandığı gibi bundan sonra da kullanamaya devam edecek. Eğer tehdit, hudutlarımızın dışında ise durum yine aynı" diye yanıt verdi.





SURİYE VE IRAK'TA YENİ BİR YAPAY DEVLET OLUŞTURMA GAYRETLERİNE ASLA İZİN VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL



Özellikle İdlip'te son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak o bölgede 150 kilometrelik Hatay'ın Suriye sınırında gerekli tedbirleri alıyoruz. Malum orada radikal gruplar son zamanlarda kontrolü ele aldı. Burada yaşanacak gelişmelere göre yapılacak operasyonlara dikkate alarak biz hem insani dram yaşanmaması için hem de sınırlarımızdan ülkemize yönelik tehditlerin oluşmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Baştan beri söylediğimiz bir şey var; sınırlarımızın özellikle Suriye ve Irak'ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine asla biz müsamaha etmemiz, izin vermemiz söz konusu değil. Bu konuda muhatap ülkeler ile gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun ülkemizin milli menfaatlerine, hükümranlık haklarına, güvenliğine yönelik bir tutum gelişme yaşarsak geçmişte olduğu gibi gelecekte de buna karşılık vermekten tereddüt göstermeyiz.





RUSYA, AMERİKA, TÜRKİYE HATTA İRAN'IN DA DAHİL OLDUĞU BÖLGEDE BİR TAKIM FAALİYETLER VAR



Gerek koalisyon gerek Rusya gerek Amerika ve Türkiye hatta İran'ın da dahil olduğu bölgede bir takım faaliyetler var. Bu faaliyetler çerçevesinde yaşanan gelişmelere göre yine birlikte hareket edilecek."