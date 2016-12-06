Yıldırım: Yeni sistemde Cumhurbaşkanının partisi ile ilişiği kesilmeyecek!

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya yolunda önemli açıklamalar yaptı

Rusya'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, gidiş yolunda uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalar yapan Yıldırım, 12 ana madde olduğunu ve bu 12 maddeden etkilenen başka maddeler olduğunu söyledi. Geçici maddelerin de geçiş maddelerin de olduğunu belirten Yıldırım, çalışmaların hala devam ettiğini ve bu hafta içinde Meclis'e sunulacağını açıkladı.



'Başbakan, gensoru, sıkıyönetim' gibi kavramların yeni sistemde olmayacağını belirten Yıldırım, onların kaldırılması çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.



Halkın cumhurbaşkanlığı sistemini desteklediğini iddia eden Yıldırım, kişinin cumhurbaşkanı seçildiğinde partisi ile ilişiğinin kesilmesine yönelik maddenin kaldırıldığını söyledi. Yıldırım, yeni sistemde cumhurbaşkanının partisi ile ilişiğinin devam edeceğini de vurguladı.



DOLAR SIKINTISI



Kur dalgalanması nedeniyle yaşanan sıkıntıları da değerlendiren Yıldırı, bu sıkıntıları giderecek bir tedbir paketinin oluşturulduğunu söyledi. Bundan sonra piyasalarda bir rahatlamanın olacağını iddia eden Yıldırım, altının da Türk parasının da yerli olduğunu söyledi.