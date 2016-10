"TOPLAM 15 ŞEHİDİMİZ VAR"

"100 GÜNAHSIZ VATANDAŞIMIZ, HAYATINI KAYBETTİ"



"TÜRKİYE SAHİP OLDUĞU COĞRAFYANIN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

"DEVLET OLMAYI BİLİN ONDAN SONRA TÜRKİYE'YE LAF EDİN"

"HER TÜRLÜ ÇILGINLIĞI, İNTİHAR EYLEMİNİ YAPABİLİRLER, ŞEHİTLERİMİZ DE OLABİLİR"

Haber Kaynağı: DHA

Başbakan, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'nde konuştu.Türkiye'nin, PKK, DAEŞ ve FETÖ ile olan mücadelesine değinen Yıldırım, "Bölgedeki istikrarsızlığın, kargaşanın bedelini ödeyen Türkiye'nin meseleye sahip çıkmasından rahatsız olduklarını görüyoruz. Bunu söyleyecek olanların önce ülkelerine sahip çıkması lazım. Vatanlarınıza sahip çıkın yok olmasının önüne geçin. Devlet olmayı bilin ondan sonra Türkiye'ye laf edin. Bunu yapmazsanız laflarınız biraz mizahi olur. İradenizi ortaya koyun. Terör ile mücadelemiz devam edecek. Her türlü çılgınlığı, intihar eylemini yapabilirler, canımız da acıyabilir, şehitlerimiz de olabilir. Şehitlerimizi, kalbimize basacağız. Ancak ülkenin istiklalinden, istikbalinden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Kimse bize nasihat vermeye demokrasi nutukları atmaya kalkmasın" dedi.Hakkari'deki karakol saldırısına ilişkin Yıldırım, "Maalesef dün alçakça bir saldırı sonucu askerlerimiz şehit oldu. Sivillerimiz hayatını kaybetti. Toplam 15 şehidimiz var, yaralılarımız, gazilerimiz var" dedi.Ankara Tren Garı önünde geçen yıl gerçekleşen patlamanın yıldönümüne değinen Başbakan Yıldırım, "Alçak gar saldırısının bugün yol dönümü. 100 günahsız vatandaşımız, hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralananlar var. Hayatını kaybedenler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Güney Doğan da vardı. Bu öğrencimiz başta olmak üzere bütün hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Teröristin kutsal bildiği hiçbir şey yok. terörle mücadele yeni değil. 40 yıla yaklaşan bir süreçten bahsediyoruz. Günümüzde sadece bölücü terör örgütü ile değil FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor. Türkiye sahip olduğu coğrafyanın bedelini ödüyor. Bu coğrafya, medeniyetlerin buluştuğu, zaman zaman da çatıştığı bölgelerin başında yer alıyor" diye konuştu.Yıldırım, "Bölgede yaşanan istikrarsız durum, en fazla Türkiye'yi etkilemektedir. Bölge ile fiziki ve gönül bağı olmayan bir çok ülke orada bir takım çalışmalar yaparken, bu bölgede yaşayan hükümetlerin sesi soluğu çıkmıyor. Ancak bu istikrarsızlığın, kargaşanın bedelini ödeyen Türkiye'nin meseleye sahip çıkmasından rahatsız olduklarını görüyoruz. Bunu söyleyecek olanların önce ülkelerine sahip çıkması lazım. Vatanlarınıza sahip çıkın yok olmasının önüne geçin. Devlet olmayı bilin ondan sonra Türkiye'ye laf edin. Bunu yapmazsanız laflarınız biraz mizahi olur. İradenizi ortaya koyun. Cirit atan terör örgütleri, ülkenizin hiçbir sorununa çözüm üretmeyecek unsurları barındırmaya devam ederseniz Türkiye elbette hututlarını korumak, vatandaşlarının can, mal güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alır, almaya da hakkı var" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, PKK, DAEŞ ve FETÖ ile olan mücadelesine değinen Başbakan Binali Yıldırım, "40 yıldır ülkemizin başını ağrıtan terör örgütü topraklarınızda cirit atacak, gıkınız çıkmayacak. Türkiye DEAŞ ile mücadele amacıyla orada masum insanları korumak için var olacak buna laf edeceksiniz. Bunun asla ve asla kabul edilemez bir şey olduğunun bilinmesini istiyoruz. Terör ile mücadelemiz bu hainlerin tamamı bu topraklardan yok oluncaya kadar devam edecek. Kararlılığımızda, zerre kadar sapma yok. Her türlü çılgınlığı, intihar eylemini yapabilirler, canımız da acıyabilir, şehitlerimiz de olabilir. Şehitlerimizi, kalbimize basacağız. Ancak ülkenin istiklalinden, istikbalinden zerre kadar taviz vermeyeceğiz kimse bize nasihat vermeye demokrasi nutukları atmaya kalkmasın. Bunlar terörden medet umanların son çırpınışları. Son olaylar özellikle kırsalda büyük zayiatlar veren terör örgütünü artık kontrolsüz eylemleri olarak görülmektedir. Her türlü tedbir alınıyor. Daha fazlası da alınacak" açıklamasında bulundu.