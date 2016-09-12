BİRİLERİNİN TÜRKİYE'YE DEMOKRASİ DERSİ VERMEYE KALKMASINI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

BÖLGEDE BARIŞ ARTIK KEYFİYET DEĞİL BİR MECBURİYET HALİNE GELMİŞTİR



FIRAT KALKANI OPERASYONU

POLİS TELSİZİYLE EMNİYET TEŞKİLATININ BAYRAMINI KUTLADI

Haber Kaynağı: DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Bayram Namazını kılmak için saat 05.30'da Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne geldi. Sabah namazının ardından bayram namazını kılan Yıldırım saat 08.20 sıralarında camiden çıktı. Çıkışta bayram mesajı veren Yıldırım, bayram tatiline gidenlerden de önemli bir isteği olduğunu belirterek, "Yolların kralı yok, yolların kuralı var. Kaymak gibi çok güzel yollar yaptık. Niçin yaptık? Yolları böldük, hayatları birleştirelim diye yaptık. Siz siz olun kurallara uyun, sevdiklerinizi üzmeyin. Sağ salim, mutluluk içerisinde birbirinizle buluşun" dedi.Basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, 28 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:"Ne yazık ki bazı belediyeler, özellikle bölücü terör örgütünün adeta lojistik merkezi haline gelmiştir. Devletin kaynaklarını, milletin vergilerini, şehrin, ilçenin, beldenin güzelleşmesi için harcayacaklarına öyle veya böyle bölücü terör örgütüne aktarmak gibi bir yasal olmayan faaliyet içine girmişlerdir. Görevden alınan belediyelerin tamamında böyle bir durum söz konusudur. Bunlar yapılan soruşturmalarla ortaya konmuş gerçeklerdir. Yapılan hukuki süreç sonunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla birilerinin Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkmasını asla kabul etmek mümkün değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde işlerin nasıl yapılacağı yasalarda, anayasada en açık şekilde yer almaktadır. Bu yüzden yerel yönetimlerde görev alan belediye başkanları, meclis üyeleri bundan böyle devletin verdiği imkanları millet için, yaşadıkları yerlerin sakinleri için harcarlarsa, bütün gayretlerini daha güzel şehirler yapmak için çalışırlarsa onların endişe etmesine hiç gerek yok. Ancak her kim ki hukukun dışında bir şekilde herhangi bir terör örgütüne yardım ediyorsa veya yolsuzluk yapıyorsa bunlar için kanun neyi emrediyorsa onu yapmak bizim en temel görevimizdir."Suriye'de ABD ve Rusya'nın girişimiyle başlatılan ateşkes için de Başbakan Yıldırım, "Umut ederiz ki varılan bu ateşkes kalıcı olur. Çünkü 6 yıla varan süre içerisinde bu anlamsız savaşta kimse kazanmamıştır. 600 bine yakın masum insan yaşamını yitirmiş, milyonlarcası da yerini yurdunu kaybetmiştir. Dolayısıyla bölgede barış artık bir keyfiyet değil bir mecburiyet haline gelmiştir. Buradan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak bir çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki, 'Artık yeter. Daha ne kadar insan ölecek? Bu ateşkesi kalıcı hale getirelim. Sonunda da bütün grupların temsil edileceği, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayan bir yönetim şeklini burada tesis edelim'" diye konuştu.Fırat Kalkanı Operasyonu ile ilgili soruya yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi:"Bu operasyonun iki tane önemli nedeni var. Birincisi Türkiye'nin güney sınırını güvenceye almak. Amaç DAEŞ gibi diğer benzer terör örgütlerini bölgeden uzaklaştırmak ve burayı gerçek sahiplerine teslim etmek. Dolayısıyla bir sınır güvenliğimiz yüzde 100 emniyet altına alınacak. İkincisi vatandaşlarımızın canına ve malına yönelik her türlü tehdit tamamıyla ortadan kaldırılacak. Bunlar yüzde 100 sağlanıncaya kadar ve bölge tüm terör örgütlerinden temizleninceye kadar Özgür Suriye Ordusu'na yaptığımız bu destek ve bölgeyi terörden temizleme faaliyete devam edecek."Başbakan Yıldırım daha sonra basın mensupları ve vatandaşlarla bayramlaştı. Yıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğraf çekindi.Başbakan Yıldırım camiden ayrıldıktan sonra Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi'ne giderek polislerle bayramlaştı. Yaklaşık bir saat burada kalan Yıldırım polis telsiziyle de emniyet teşkilatının bayramını kutladı.