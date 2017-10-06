Yıldırım'dan tek cümlelik Gökçek açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edip etmeyeceği henüz netlik kazanmamışken, konuyla ilgili bir açıklama da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de biraraya geldi. İstifa söylentileri bu görüşmeden sonra daha da arttı. Ancak henüz istifa olup olmayacağı konusunda netlik kazanmış bir durum yok.



Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım da soruları yanıtladı. İstifa söylentilerine yanıt veren Yıldırım, "Dedikodulara göre amel edilmez." yorumunu yaptı. Ancak istifa olmayacak gibi net bir cümle kurmadı.



Kuzey Irak yaptırımları

Kuzey Irak'taki referandumla ilgili soruları da yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi: "Türkiye'nin hedefi Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz değildir, Türkmenler değildir, Araplar değildir. Ezidiler, Asuriler, her türlü etnik grup orada rahatça yaşamalıdır. Onların geleceğini karartmak gibi bir düşünce asla söz konusu değildir. Bizim derdimiz oldu bittiyle, burnunun doğrultusunda, kişisel ihtirasları için karar alanların, bu kararın karşılığını görmesidir."