Yöresel kıyafetlerle 'hayır' çağrısı

CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, 81 ilin plakasını taşıyan ve yöresel kıyafetler giyen partililerle birlikte, İzmir'den Türkiye'nin 81 iline seslenip, referandum da ' hayır ' oyu verilmesi için çağrı yaptı. Başak, "Bu topraklarda, her zaman emeli olanların emeli bitmeyecek. Bunu bozacak olan şey ise ortak akıldır" dedi.

İzmir'de, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan CHP'liler, ellerinde 81 ilin plakasını yazan pankartlar, Pir Sultan Abdal, Mevlana ve Karacaoğlan'ı temsil eden canlı mankenler ve yöresel kıyafetlerle, referandumda neden 'hayır' oyu verilmesi gerektiğini görsel bir şekilde dile getirdi. Bir millet olma temelinin atıldığı yerden Anadolu'ya, 80 milyona seslenmek için İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda toplandıklarını söyleyen CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, şunları söyledi:"Cumhuriyeti nasıl kurduk? Cumhuriyeti demokrasi ile nasıl taçlandırdık? Ne bedeller ödedik! Dolayısıyla bu kazançlara sahip çıkmak için bugün haykırıyoruz, 81 vilayetimize, 80 milyona buradan sesleniyoruz. 1071'de birlik olduk, 1915'te kardeşlik temelini attık, 1919'da millet olma temelini attık. Büyük bedeller ödedik. Her zaman var olan üst aklı yerle bir ettik. Bu topraklarda, her zaman emeli olanların emeli bitmeyecek. Bunu bozacak olan şey ise ortak akıldır. Beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Partiler üstü bir anlayış ile bu kardeşliğimizi ve beraberliğimizi yeniden bütün dünyaya göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. İzmir'den haykırıyoruz. Uyanalım artık, uyanalım artık."Mevlanaların, Hacı Bektaş Velilerin, Karacaoğlanların, Pir Sultan Abdalların temelinden gelen Anadolu hoşgörüsüyle bu birlikteliğin oluşturulduğunu dile getiren Mehmet Şakir Başak, "Bizi ayrıştırmak için her türlü oyunu oynadılar. Kürt dediler, Türk dediler, Alevi dediler, Sünni dediler, sağcı, solcu dediler. Ama bir şey unuttular. Bu ecdadın ruhunu, bu ecdadın torunları taşıyor. Son 70 yıldır siyaset kurumunun bir araya getiremediği insanları bu referandum sandığı 81 ilde bir araya getirecek. Üst aklın oyunu yeniden bozacağız. Bunun için 81 ile buradan sesleniyorum 'Hayır' diyerek, demokrasiye sahip çıkacağız" dedi.