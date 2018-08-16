Yücel: CHP’yi korumak bu ülkeyi korumaktır!

CHP İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan İzmir İl Başkanı Yücel, 24 Haziran süreci, imza toplama hareketi gibi konularda önemli açıklamalarda bulunurken, “İmza veren de vermeyen de kardeşimizdir. CHP’yi korumak bu ülkeyi korumaktır” dedi

Ali Budak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Danışma Kurulu, Kültürpark’ta yer alan İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programa, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, eski milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan İl Başkanı Deniz Yücel net açıklamalar yaptı. 24 Haziran seçimleri sürecine dair geniş bir değerlendirme yapan Başkan Yücel, önemli ifadeler kullandı.

Her şey inanmakla başlıyor

“İlçe danışma kurulu toplantılarının bittiğini ve artık il danışma kurulu toplantısında konuşacağız, tartışacağız, birbirimize kulak vereceğiz” diyen Yücel, şöyle devam etti: Birbirimizi incitmeden iyi olanı, doğru olanı bulacağız. CHP iktidarı için çözüm ve çare arayacağız. Her şey inanmakla başlıyor. Biz de bu ülkede demokrasiyi yeniden tesis edeceğimize, özgür, adil eşit şartlar altında tüm yurttaşlarımızın huzur ve barış içerisinde yaşayacağı bir Türkiye’ye inanacağız. Toplumun hangi kesiminden olursa olsun bu ülkede yaşayan 81 milyon yurttaşımızın huzur, barış, güven ve refah içerisinde yaşaması için mücadele eden tek örgütlü yapı CHP’dir.

“Seçim sonuçları mutlu etmedi”

24 Haziran seçimleri üzerinden de konuşan Yücel, “Bir seçim yaşadık. İktidarın seçimi kazanmak için ittifak kurduğu, devlet olanaklarını kendi lehine kullandığı bir seçim yaşadık. Bu seçim tarihte eşi benzeri olmayan bir seçimdir. Saray ve tek yanlıları ile demokrasi ve kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim kaygısı olan yurttaşlarımız karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekilliği seçimlerinin ilk kez bir arada yaşandığı bir seçim yaşadık. Sonuçlar hiçbirimizi mutlu etmedi. Önce örgütümüze karşı dürüst olacağız, sonra seçmene karşı, halka karşı dürüst olacağız ama her şeyden önce kendimize karşı dürüst olacağız. Çok farklı dinamikleri olan bir seçim yaşadık. HDP’nin baraj altında kalması için çaba gösteren yandaş medya etkisi ile HDP’ye oy kaymaları yaşandı. İYİ Parti’ye oy kaymaları yaşandı. Yiğidi öldür ama hakkını yeme. 24 Haziran öncesi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde partide çok değerli adımlar atıldı. Bu ülkede demokrasi, özgürlük, hukuk devleti kaygısı taşıyan üç siyasi parti ile ittifak yapıldı. İYİ Parti’nin seçime girmesi için 15 milletvekilimiz parti görevi ile demokrasi adına İYİ Parti’ye geçti. Genel Başkanımız karşısında iki kez aday olan Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı gösterilerek tüm CHP örgütlerinin sahipleneceği bir seçim kampanyası yaşadık. Seçim sonuçları mutlu etmedi ancak buradan birileri lehine başarı öyküsü ya da başarısızlık öyküsü çıkarmak doğru değil” açıklamasında bulundu.

Kurultay için imza veren de vermeyen de kardeşimizdir!

Yücel, seçimin ardından yaşanan olağanüstü kurultay tartışmaları ve imza hareketi hakkında da şu açıklamayı yaptı: Olağanüstü kurultay için imza toplayan arkadaşlarımız oldu, olabilir. Demokrasi gereği, tüzük gereği haklarıdır ama biz bunun gerek zamanlama, gerek yöntem olarak doğru olmadığını ifade ettik. O süreç yaşandı geçti bitti. İmza toplayan da, veren de, vermeyen de bizim partilimizdir, kardeşimizdir. Bizim hiçbir arkadaşımızı küstürmek ya da dışlamak gibi lüksümüz yok. Bu tür eğilimlere her zaman karşı çıktım, çıkarım.

“CHP’yi korumak bu ülkeyi korumaktır”

Konuşmasında hükümeti eleştiren Yücel, parti içine yönelik birlik, beraberlik mesajları da vererek, “Biz bu sisteme mecbur değiliz. Bu bizim kaderimiz değil. Umutsuzluğa kapılmaya hakkımız yok. Bu topluma karşı sorumluluğumuz var. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Bizim topluma umut olmamız, topluma güven vermemiz gerekiyor. Bu da birbirimizle kucaklaşarak topluma o görüntüyü tek vücut halinde göstermemizle olur. CHP Genel Başkanı’nı korumak CHP’yi korumaktır. CHP’li belediye başkanlarını korumak CHP’yi korumaktır. CHP’yi korumak bu ülkeyi korumaktır. Sosyal medyada bir kısım partililer Genel Başkanımıza, belediye başkanlarımıza karşı olumsuz paylaşım yapıyor hatta hakarete varan paylaşımlar yapıyor. Bu partililik değil. Bu CHP üyeliği ile bağdaşmayacak bir davranış. Sosyal medya, rahatlama aracı ve tartışma yapma yeri değil. Buna asla tahammülümüz yok. Yönetim kurulumuz ile bu konuda tavrımız devam edecek” dedi.

“Seçim süreçleri dışında parti içi yarışı kabul etmiyoruz!”

“Ülkeyi, partiyi korumak istiyorsak ne parti görevlileri, ne Genel Başkanımız, ne de belediye başkanlarımız hakkında sosyal medyada tartışmayacağız” diyen Yücel, sözlerini şöyle tamamladı: Bunların konuşulacağı yerler kongreler ve danışma kurullarıdır. Asla sosyal medya veya basın değil. Seçim süreçleri dışında parti için yarışı kabul etmiyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz aman öyle bir zaman değil. 30 ilçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmak zorundayız. Geneldeki iktidar yerelden geçiyor. Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız.