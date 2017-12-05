Zarrab: Hapisten çıkmak için rüşvet verdim!

Reza Zarrab, ABD'de tanık olarak dinlenmeye devam ediyor. Dün de sorgusu süren Zarrab, Türkiye'de tutuklandığı dönemde serbest kalmak için para ödediğini söyledi

ABD'ye eşi ve çocuğu ile gidişinde tutuklanan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra savcılarla anlaşan Reza Zarrab'ın sorgusu sürüyor. Zarrab dünkü mahkemede yine önemli açıklamalar yaptı. Zarrab, yargıçın Türkiye'deki tutuklanmasına dair sorusuna, tutukladığını ve çıkmak için rüşvet verdiğini söyleyerek yanıt verdi.



00.40 - Oturum sona erdi.



00:00 - Zarrab, çizdiği şemayı jüri üyelerine anlatıyor...



23:59 - Duruşma yeniden başladı... Zarrab'ın yeniden şema çizdiği aktarıldı.



22:38 - Duruşmaya kısa bir ara verildi. Gazeteci Katie Zavadski, aranın ardından Zarrab'ın SWIFT mesajlarını ve ticaret mekanizmasındaki yerinin anlatacağını iddia etti.



22:26 - Yargıç Berman, çok sayıda maili kayıtlara eklemeden önce Zarrab'dan doğrulama talep ediyor.



22:06 - ABD'li gazeteci Pete Brush, savunma avukatlarının mektubunda da yer alan, Zarrab'ın Ahad isimli kişiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin Zarrab'ın arkadaşı, avukatı ya da danışmanı olabileceğini öne sürdü.



22:58 - Gazeteci Klasfeld, çok sayıda e-postanın delil dosyasına eklendiğini bunlardan birinin ise 28 Ekim 2014 tarihli bir e-posta olduğunu iddia etti.



22:38 - Mahkeme salonundaki ABD'li gazetecilerin aktardığına göre, Zarrab, "Türkiye’de serbest bırakıldıktan sonra gıda ticareti yapan şirketin sahibi olarak görünmem doğru değildi" dedi.



22:35 - Sarmayeh Exchange isimli firmadan Ali Zadeh isimli şahsın Zarrab'a yönelik maili duruşmada görülüyor.



22:30 - ABD'li gazeteci Adam Klasfeld'in iddiasına göre, Zarrab 17 Aralık tarihinden sonra hiçbir Halkbank çalışanına rüşvet vermediğini söyledi.



22:28 - ABD'li gazetecilerin iddiasına göre, Zarrab Ali Fuat isimli şahsa hiç rüşvet vermediğini, bu şahsın da böyle bir talebi olmadığını ifade etti.



22:25 - Klasfeld'in iddiasına göre Zarrab, Türkiye'de serbest bırakıldıktan sonra Ali Fuat isimli bir şahısla görüştüğünü söyledi.



22:05 - Duruşmanın ikinci bölümü başladı.



22:00 - Reuters haber ajansı, Hakan Atilla'nın avukatları tarafından yazılan bir mektuba yer verdi. Yargıç Richard Berman'a yazılan mektupta Atilla'nın avukatlarının, 15 Eylül 2016'da Zarrab ile Ahad isimli bir şahsın telefon görüşmesine yer verildi. Söz konusu telefon görüşmesinde, Zarrab'ın ihtiyaç durumunda hapisten dışarı çıkmak ya da daha az bir ceza almak için yalan söylemeyi Ahad isimli kişiyle konuştuğu aktarıldı. Savunma avukatları tarafından yazılan mektupta, "Zarrab, daha az ceza almak için bir ifade uydurmak konusunda istekli olduğunu ifade ediyor" cümlesi kullanıldı.



20:50 - Duruşma öğle arası verildi. Ara, Türkiye saatiyle 22:00'ye kadar sürecek.



20:47 - ABD'li gazetecilerin iddiasına göre yargıç ve Zarrab arasında Zarrab'ın Türkiye'de gözaltına alınmasına ilişkin şu şekilde bir diyalog geçti..



Yargıç: "(Serbest kalmak için) herhangi bir ödeme yaptın mı?": "Evet"



Yargıç: "Peki, bu ödemeler rüşvet niteliğinde miydi?": "Kısmen, evet"



20:41 - Yargıçın "Türkiye'de hiç hapse girdin mi?" sorusuna Zarrab, "Evet efendim, girdim" yanıtını verdi.



20:40 - Duruşmada solonundaki ABD'li gazeteci Adam Klasfeld, Zarrab'ın Türkiye'de gözaltına alındığı süreci duruşma salonunda anlatmaya başladığını iddia etti.



20:35 - Zarrab ile sağ kolu Happani arasındaki bir görüşme mahkeme salonunda dinletildi.



"PERDE ARKASI DÜZENLEYİCİ TEZİ"



20:32 - Duruşmada bulunan muhabirlerden ABD'li Pete Brush, Zarrab'ın Pazartesi günü vermeye başladığı ifadelerden, iddia makamının, "Halkbank eski genel müdür yardımcısı Atilla'nın perde arkasındaki düzenleyici olduğu" tezini yerleştirmeyi amaçladığı yorumunda bulundu.



20:30 - Yargıç, Zarrab'a "Gerçekte altınları nereye gönderiyordunuz" sorusunu yöneltti. Zarrab ise "Gerçek ticaretin konusu olan bütün altını Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç ediyorduk" cevabı verdi.



20:15 - Davada gösterilen bir gümrük beyanı bilgisi delil dosyasına girdi. ABD'li gazeteciler, Zarrab'ın belgedeki alanları tek tek açıkladığını not etti. İddiaya göre, gümrük formunda 'Saramayeh Exchange' isimli bir paravan şirketten bahsediliyor.



20:09 - Gazeteci Klasfeld, İran merkezli Keshavarzi Bankası'na ilişki bir konunun konuşulduğunu aktardı.





"ALTIN TİCARETİNE İLİŞKİN SES KAYDI"



20:04 - Zarrab'a altın konusunda dinletilen ses kaydının ardından "İşlemi kapatmak için neden evrak gerekiyordu" sorusu yöneltildi. Gazeteci Klasfeld'in iddiasına göre Zarrab, buna cevaben "Halkbank'taki hesabıma gelen tüm işlemlerin tek tek kapatılması gerekiyordu. Altın ticaretiyle ilgili olan işlemlerin kapatılması için de altın ticaretine ilişkin evrak gerekliydi" dedi.



19:56 - Duruşmada Atilla ile Zarrab arasında geçtiği ifade edilen bir ses kaydı dinletiliyor. ABD'li gazeteci Adam Klasfeld, Zarrab'ın ses kaydı hakkında "Atilla ile altın ticareti hakkında konuştuk" ifadesini kullandığını iddia etti.



19:40 - Duruşmaya kısa bir ara verildi.



19:28 - ABD'li gazeteci Adam Klasfeld, mahkeme salonunda dinletilen ses kaydının Süleyman Aslan'a verilen rüşvet ile alakalı olduğunu iddia etti. Ses kaydında, Happani'nin "Ne kadar göndereceksin?" sorusuna Zarrab'ın "Bilmiyorum, gıda ve diğerleri için ne gönderdiğimize bakalım. Toplamda onu temel alarak bir şey hesaplayalım ve gönderelim" dediği iddia edildi.



19:17 - Zarrap ve Happani arasında geçen bir konuşma mahkeme salonunda konuşuluyor. Daily Beast'ten Katie Zavadski, konuşmada Halkbank'tan gönderilen para konusunun görüşüldüğü belirtildi.



19:08 - ABD'li gazeteci Katie Zavadski, mahkemede tartışılan bir konuşma metnine göre, Hakan Atilla'nın Zarrab'ı gıda nakliyelerini 'inanınılır" yapması konusunda uyardığını iddia etti. Zavadski'nin iddiasına göre, Atilla Zarrab'a "Sadece 14 ton taşıyan bir teknenin üzerinde 25 ton taşıyoruz demeyin ya da buna benzer şeyler" dedi.



18:58 - ABD'li gazeteci Katie Zavadski, bugünki duruşmada ilk üç günde olmadığı kadar fazla zamanın Hakan Atilla konusuna harcandığı yorumunda bulundu. Zavadski, "Zarrab, Atilla'nın sürece nasıl dâhil olduğunu özetlemeye çalışıyor" ifadesini kullandı. Zavadski, önceki günlerde Atilla'nın adı her geçtiğinde sessizce kafasını salladığını aktardı.



18:56 - Duruşmada Zarrab'ın şirketi Volgam Gıda'ya ilişkin konuşuluyor.



18:49 - ABD'li gazetecilerin iddiasına göre, Zarrab mahkeme salonunda Halkbank'a ödediği komisyona ilişkin, "Ödediğim en yüksek komisyon oranı yüzde 1" ifadesini kullandı.



18:41 - Başka bir konuşmaya ait metin, mahkeme salonunda transkripsiyon olarak kayda geçirildi.



18:40 - ABD'li gazereci Klasfeld'in iddiasına göre, Zarrab gıda ticareti konusunda iki evrakta hata yapıldığını söyledi. Zarrab, ikinci hatayı buğday sevkiyatında yaptığını söylerken, hatanın buğday menşeine 'Dubai' yazmak olduğunu söyledi. Zarrab, hâkimin "Bu neden hata olsun" sorusuna, "Dubai'de buğday yetiştirilmiyor" cevabını verdi.



18:30 - Gazeteci Adam Klasfeld, yargıçın Zarrab'a bir nakliye şirketinin kendilerine rakip olup olmadığını sorduğunu iddia etti. Zarrab, buna 'evet ve hayır' cevabını verdi. Klasfeld'in iddiasına göre Zarrab, "Hayır, rakip değildik çünkü onlar gerçek gıda gönderiyordu ancak bir hiçbir şey göndermiyorduk. Onlarla rakip olduğumuzu söyleme nedenim ise şudur: Çünkü onlar da işlerinde Halkbank'taki İran parasını kullanıyordu. Halkbank'tan çekeceğim ve kullanacağım para miktarını düşürüyorlardı. Halkbank'taki İran parası ne kadar fazla olursa, bu benim için iyiydi." dedi.



18:26 - ABD'li gazeteci Adam Klasfeld'in iddiasına göre, Zarrab'a "(İran'a giden) Gemilere gıda yüklenirken muayene belgesini almıyorduk" ifadesinden sonra, "Neden almıyordunuz" sorusu yöneltildi. Zarrab ise buna karşılık "Çünkü fiili olarak gıda ve ürün göndermiyorduk. Ortada herhangi bir ürün yoktu" dedi.



18:20 - Zarrab ile Aslan arasında gıda ticareti konusundaki diyalog takip ediliyor.



18:14 - Mahkeme salonunda cuma günü de görüşülen, Süleyman Aslan ile Zarrab arasında geçen gıda ticareti konuşması tartışılıyor.



18:11 - Zarrab, mahkeme salonuna girdi. Zarrab'ın koyu renk bir blazer ceket ve beyaz tişört giydiği aktarıldı. ABD'li gazeteci Klasfeld, Zarrab'ın doğrudan sorgusuna devam edileceğini söyledi.



17:30 - Daily Beast'ten Katie Zavadski, Zarrab'ın 4'üncü gün için yerini alacağını ve Zarrab'ın ifadesinin çarşamba gününe kadar sürebileceğini iddia etti.