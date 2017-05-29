Zehirlenen askerlerle ilgili CHP'li vekilden 'çiğ hindi' iddiası

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki hastanelik olan askerlerin tam pişmemiş hindi eti yediklerini öne sürdü. Biçer, gayri resmi olarak edindikleri bilgilere göre, hindi etinden alınan örneklerde salmonella bakterisine rastlandığını söyledi

Manisa'da 23 Mayıs gecesi 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda başlayıp, Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'na kadar uzanan gıda zehirlenmesinin kesin nedeni hala açıklanamazken, gözler askerlere verilen yemeklere çevrildi. Aynı zamanda tıp doktoru olan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, konuyla ilgili açıklama yaptı. En son rakama göre Manisa merkezdeki olaydan 1050 askerin etkilendiğini belirten CHP'li Biçer, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerle yaptığı konuşmalarda, askerlerin tam pişmemiş hindi eti yediklerini söylediklerini açıkladı. Biçer, "Askerler öğle yemeğinde hindi yemişlerdi. Askerlerle birebir yaptığım görüşmelerde, "Biz hindi etini yerken zorlandık. Et çiğdi, pişmemişti' dediler" dedi.



'RESMİ AĞIZDAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

O AÇIKLAMAYA TEPKİ

DOKTORLAR 'HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN' DEDİLER

Gayri resmi olarak bakterinin salmonella olduğunu ve çiğ hindi etinden bulaştığını öğrendiklerini savunan Biçer, "Çiğ hindi etinden bulaştığı artık kesin olmuş olan ve askerlerin dışkı örneklerinde Salmonella bakterisinin üremiş olduğu kesin bir veri olmasına rağmen, yine o gün tüketilen hindi etinden alınan numunelerde Salmonella bakterisinin üremiş olduğu elimizde gayri resmi bir sonuç olmasına rağmen, bunun resmi ağızlardan açıklanmasını bekliyoruz. Salmonelle bakterisi içeren bu etin askerlere yedirilmesinden kim sorumludur? Salmonella bakterisi kümes hayvanlarının ve diğer hayvanların bağırsaklarında yaşayan bir bakteri. O hayvanların dışkıları ile bulaşmış gıdalarla kişiye geçtiğinde bağırsak enfeksiyonuna dönüşüyor. Bu etler uygun koşullarda pişirilse, saklansa bu enfeksiyonun insana bulaşması mümkün değil. Bu kendiliğinden oluşan bir enfeksiyon değil" diye konuştu.Kırkağaç'taki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda askerlerin rahatsızlanmasıyla ilgili Manisa Valiliği'nden yapılan 'mide üşütmesi' açıklamasını da eleştiren Biçer, "Yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdular. Olay bu kadar büyükken Valimiz bir açıklama yaptı. Kırkağaç'taki olayın askerlerin psikolojik durumu ile alakalı olduğunu söyledi. Yapılan açıklamayı bir hekim ve vekil olarak içimizi rahatlatıcı ve gerçekçi bulmadım. Hiçbir somut veriye dayanmayan bir açıklama. Talihsiz bir açıklama. Bu kadar yüksek sayıda askerin psikolojisinin bozuk olduğunu söylemek, onların yemekten ya da sudan zehirlendiğini söylemekten daha ciddi bir konu. Bizim askerlerimizin psikolojisi bozulmuşsa, bulantı kusma şikayetleri tespit edilmişse ve bu askerler hiçbir şekilde psikiyatrik değerlendirmeden geçmeden böyle bir açıklama yapılmışsa, bunu doğru bulmadığımızı söylemek isterim. Kan tahlili sonuçlarını değerlendirdim. Karaciğer enzimlerinin yükselmiş olduğunu gördüm. Bir yetkili derhal bu bilimsel verileri bizimle paylaşmalı" dedi.Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görev yapan acemi er Burhan Güvener'in dayısı Bayram Güvener de, CHP'li Biçer'e yaşadıklarını anlattı. Yeğeninin 20 günlük asker olduğunu söyleyen Güvener, asker Burhan Güvener'in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Bayram Güvener, "Doktorlar pek iyi gitmiyor dediler. İç organlar zarar görmüş. Her şeye hazırlıklı olun dediler. Anne ve babası sürekli ağlıyor. Yemin törenine gelecektik, ama babasına 'gelmeyin burada 20 gün daha kalacağım' dedi. Görev yeri Doğu'ya çıkmıştı. Keşke gelseydik" diye konuştu.