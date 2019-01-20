Zeybekci: “Köylünün ayağına çamur değmeyecek”

Köylerdeki vatandaşlara şehir merkezinde sağlanan hizmetler verilinceye kadar çalışacakları sözünü veren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “Ayakları çamura değmeyecek” dedi

İlçe ziyaretleri kapsamında gittiği Ödemiş’te coşkuyla karşılanan Zeybekci, Kültürpark Düğün Salonu’ndaki aday tanıtım toplantısında partililerle bir araya geldi. Son dönemde dünyanın hızla değiştiğini, Türkiye’nin çağ atladığını, ekonomisinin 16 yılda 3.5-4 kat arttığını ifade eden Zeybekci, “Bir zamanlar Türkiye’nin ikinci büyük ekonomisi olan İzmir ise bunlara sırtını dönmüş. Bir zamanlar tarımın, ihracatın, sanayinin merkeziydi, şimdi çok geride kaldı. İzmir’in sorunlarını çözmek her geçen gün zorlaşıyor. Bu sorunları biz çözeriz” diye konuştu.

İPEKYOLU CANLANACAK

Yakında projelerini açıklayacaklarını kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:

“İzmir’in en uzak kasabasında, köyünde yaşayan bir kardeşimin şehir merkezindeki hizmetlerden yararlanana kadar bize durmak yok kadar devam. Köylerdeki vatandaşlarımıza şehir merkezinde sağlanan hizmetler verilinceye kadar çalışacağız. Ayakları çamura değmeyecek. İzmir, Anadolu’nun merkezi haline gelecek. Çanakkale Boğaz Köprüsü sadece boğazın üzerine yapılmış bir yol değil. Avrupa’yı İzmir’e bağlayacak. İstanbul-İzmir Otoyolu bu yıl bitecek. Ankara-İzmir Hızlı Treni, Ankara’da oturanların İzmir’e veya İzmir’dekilerin Ankara’ya hızlıca gitmesi için yapılan bir hat değil. Kars-Tiflis-Bakü hattıyla İpekyolu’nu İzmir’e bağlayacak. Antalya-İzmir Otoyol ve Hızlı Treni, 5 yıl sonra 40 milyona ulaşması beklenen turisti Antalya’dan 2.5 saatte İzmir’e Ege’ye getirsin diye yapılıyor.”

BELEDİYE ÇALIŞANLARI ENDİŞELENMESİN

Seçildiğinde belediyede çalışanları işten atacağına dair dedikodular ortaya atıldığını, algılar yaratıldığını belirten Zeybekci, “Hiç kimse endişelenmesin. Çalışanların işine son verme diye bir şey yok. Çaresizlikleri onları ne hale getirdi. Artık elleri ayakları birbirine dolaştı” dedi.

Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP üyelerine seslenen Zeybekci, “İzmir için seferberlik vakti” çağrısı yaptı. Nihat Zeybekci, “En yakınınızdan, eşinizden, çocuklarınızdan, yakın akrabalarınızdan başlayın, çevrenizdekilere tek tek ulaşın. Oylarını İzmir için, gelecekleri için vermelerini isteyin. CHP’li, İyi Partili, diğer partili kardeşlerimize de ulaşın onlardan da aynı şeyi isteyin” diye konuştu. Zeybekci konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet taktı. Ödemiş Pazarı’na geçerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Zeybekci’ye Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez de eşlik etti.

Balkan göçmenleriyle bir araya geldi

Bornova’daki İzmir Sancak Rumeli Derneği’nde Balkan Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, Türkiye olarak en imtiyazlı ticari anlaşmaları Bosna Hersek’e yaptıklarını söyledi.

Zeybekci, “Gelinim de Balkan kökenli. Ecdadın bize emanet ettiği Balkanlar’dan Türkmenistan’a kültür coğrafyasını bir çadır düşünün onun direği Türkiye’dir. Hep sağlam olmak zorundadır” diye konuştu. Etkinliğe AK Parti’nin Balkan kökenli Bornova Belediye Başkan adayı Reşat Gençtürk, Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz, Karaburun Belediye Başkan Adayı Ferhan Eroğlu ile Balkan Dernekleri yöneticileri katıldı.