Zeybekci, 'üç yeni şehir' projesini anlattı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçilmesi hâlinde gerçekleştirmeyi vadettiği ‘üç yeni şehir” projesinden söz etti.

İzmir’de yaşam kalitesi sorunu olduğunu öne sürerek projelerini “10 numara İzmir” sloganıyla paylaşan Nihat Zeybekci, İzmir’i 21’nci yüzyıla taşıyacaklarını savundu. Zeybekci, kentin kuzey, doğu ve güneyinde 3 yeni yerleşim merkezi oluşturacaklarını bildirdi. Yeni yerleşim alanlarının İzmir’e nefes aldıracağını öne süren Zeybekci, şunları söyledi:

“150-250 bin arası nüfusun yaşayacağı bu yeni yerleşim merkezleri, kent merkezindeki yapılaşma baskısını azaltacak ve merkezi rahatlatacak. Altyapısıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla okulu ve camisiyle çekim merkezi olacak yeni yerleşim yerlerinde, şehir merkezindeki tüm imkanlar olacak. Burada yaşayanların, gerek toplu ulaşımla gerekse özel araçlarıyla hızlı şekilde kent merkezlerine ulaşımını sağlayacak alt yapılar tamamlanacak. Uygun finansman sistemiyle dar gelirli vatandaşlarımızın da konut sahibi olması sağlanacak.”

Bu konut alanlarında yeşil alanların, yaşam alanlarının kapsamlı olarak yer alacağını söyleyen Zeybekci, çevre duyarlılığını gözeterek dikey değil yatay yapılaşmayı hayata geçireceklerini de vadetti.

Yerinde kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüme de çok önem verdiklerini anlatan Zeybekci, çözüm odaklı yerinde dönüşüm projeleriyle bu konuyu kent gündeminden çıkaracaklarını ifade etti. Denizli’de belediye başkanlığı döneminde yaptıklarını örnek gösteren Nihat Zeybekci, “Denizli Aktepe bölgesinde 10 bin konut yaptım da geldim. Ortasına da 700 dönüm park yaptım. Arkamızdan hakkını helal etmeyen bir kişi yoktur. Kendi mahallelerinde dönüşüm yaptık. Kentsel dönüşümde bir tek vatandaşın mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Kentsel dönüşüm işi, bu şehrin asıl sahibi milletin oylarıyla ismen seçilen büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıdır” dedi.