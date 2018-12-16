1 hafta boyunca dereotu tüketmenin faydaları

Dereotu kullanımı ile 1 haftada gözle görülür bir biçimde kilo verebilirsiniz. Lezzetli tadının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olan dereotunun tüm önemli faydalarını sizler için derledik

İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir mineral ve vitamin deposu olan dereotunu birçok farklı yemekte kullanabilirsiniz. Balık yemeklerinin yanı sıra çorba, salata ve soslarda da kullanabileceğiniz dereotunun birçok faydası bulunuyor. 1 hafta kullanım ile mucizevi bir biçimde kilo vermenize olanak sağlayacak dereotunun diğer faydaları yazımızın devamında yer alıyor, okuyup bilgi alabilirsiniz.

Dereotunun faydaları nelerdir?



-Bir miktar kıyılmış dereotunu yemeklerden yaklaşık 15 dakika önce tüketerek kendinizi uzun süre tok hissedebilirsiniz.



-Dereotu içeriğinde bol miktarda fosfar,magnezyum, bakır,demir,çinko ile A ve C vitaminleri yer alır.



-Bir tutam dereotu tüketimi ile günlük A vitamini ihtiyacınızın %43’ünü,günlük C vitamini ihtiyacınızın ise %40’ını karşılayabilirsiniz.

-Sindirim sisteminde meydana gelen hazımsızlık, mide ağrısı vb. sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan doğal bir yöntemdir.



-Gaz söktürücü etkisi vardır.



-Bol miktarda kalsiyum içeren dereotu kemik sağlığını korur.

-Hıçkırık tedavisinde dereotu kullanılabilir.



-İçeriğinde yer alan B vitamini ve yağlar sayesinde uykusuzluğu önler ,sakinleştirici etki yaratır.



-Doğal bir insülin olarak şeker hastalarının kullanımı için uygundur.

-Kanser tedavisinde kullanılır.



-Romatizma, iltihap, gut, artrit ve eklem iltihabı hastalıklarının neden olduğu ağrıları tedavi eder.



-Adet düzensizliklerinde olumlu etkiye sahiptir.

-Ağız ve diş hastalıklarına karşı önleyici etkisi vardır. Dereotu yaprakları kullanımı ağız içi enfeksiyonlarını tedavi edebilirsiniz.



-Depresyonu azaltmaya yardımcı olur.



-Kolesterolü düşürür.



--Solunum yolu hastalıklarında tedavi edici etkisi bulunur. (Milliyet)