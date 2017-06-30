2.5 yaşındaki Nil'e böbrek taşı operasyonu

Özel sektörde çalışan Zeynep Aydemir (31) ve Mehmet Aydemir (38) çiftinin iki kızının küçüğü olan Nil 8 aylıkken idrar yolu enfeksiyonu geçirdi. Tetkikler sırasında böbreğinde taş tespit edildi. Taşın sorun yaratmasından korkan Aydemir çifti Nil'i farklı doktorlara götürdü, sonuç alamadı. Geçen 19 Mayıs'ta Nil sancılanınca Aydemir çifti kızlarını İzmir Kent Hastanesi'ne Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Öge'ye getirdi. Yapılan tetkiklerde sol böbrekteki 8 milimetre çapındaki taşın böbrek çıkışını tıkadığı görüldü. İlk olarak ESWL denilen ultrasonik taş tedavi yöntemi uygulandı. Taş, ESWL denilen ses dalgalarıyla kırılmayınca Doç. Dr. Öge, yetişkinlerde kullanılan bir çeşit robotik cerrahi yöntemi olan 'Flexible üreterorenoskop' yöntemine başvurdu. Bu yöntemde kullanılan lazer enerjisiyle Nil, hayatını karartan, küçücük yaşında büyük acılar çekmesine yol açan taştan kurtuldu.
ÇOCUKLARDA DA AÇIK TAŞ CERRAHİSİ TARİH OLUYOR
Minik Nil'e uygulanan yöntem hakkında bilgi veren Doç. Dr. Öge şunları söyledi:
"Ailesi Nil'i bize ilk olarak ekim ayında getirdi. Tetkikleri yapıldı. Müdahale edebilmek için Nil'in biraz daha büyümesini bekliyorduk. Ancak bir buçuk ay kadar önce Nil'in sol böbreğindeki taş böbrek kanalını tıkadı ve sıkıntı yarattı. Müdahale etmek zorunda kaldık. Kanalı genişletmek için stent taktık, iki kez ses dalgalarıyla taşı kırmaya çalıştık. Ama taş kırılmayınca kapalı yöntemle ameliyat kararı aldık. 'Flexible üreterorenoskop' denilen yöntemde çok ince özel aletlerle mesaneden böbrek içine giriliyor. Taş lazer enerjisiyle toz haline getirilip idrarla dışarı atılıyor. Böbreğin içinde kıvrılarak hareket ederek taşlara ulaşmayı sağlayan bu aletlerin çok ince ve esnek olması bu yöntemi çocuklarda da uygulamamızı sağladı. Tabii ki bu yetişkinlerde edindiğimiz büyük deneyim sayesinde mümkün oldu. Nil de neştersiz, taştan kurtuldu. Artık çocuklarda da açık taş cerrahisi tarihe karışıyor."
'AMELİYAT İSTEMİYORDUK'
Nil'in sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten anne Zeynep Aydemir, "Nil 8 aylıktan itibaren böbrek taşından çok çekti. Açık ameliyat da bizi endişelendiriyordu. Bu yöntem sayesinde Nil ameliyat olmamış gibi. Doktorumuza çok teşekkür ediyoruz" dedi.