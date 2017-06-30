2.5 yaşındaki Nil'e böbrek taşı operasyonu

İzmir'de, 2.5 yaşındaki Nil Aydemir, böbreğindeki 8 milimetre çapındaki taştan yetişkinlerde uygulanan kapalı yöntemle kurtuldu. Nil'in böbrek çıkışını tıkayan taş lazerle toz haline getirildi. Operasyonu yapan Doç. Dr. Ömer Öge, "Erişkinlerdeki tecrübemiz sayesinde yöntemi çocukta da başarıyla uyguladık" dedi

Özel sektörde çalışan Zeynep Aydemir (31) ve Mehmet Aydemir (38) çiftinin iki kızının küçüğü olan Nil 8 aylıkken idrar yolu enfeksiyonu geçirdi. Tetkikler sırasında böbreğinde taş tespit edildi. Taşın sorun yaratmasından korkan Aydemir çifti Nil'i farklı doktorlara götürdü, sonuç alamadı. Geçen 19 Mayıs'ta Nil sancılanınca Aydemir çifti kızlarını İzmir Kent Hastanesi'ne Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Öge'ye getirdi. Yapılan tetkiklerde sol böbrekteki 8 milimetre çapındaki taşın böbrek çıkışını tıkadığı görüldü. İlk olarak ESWL denilen ultrasonik taş tedavi yöntemi uygulandı. Taş, ESWL denilen ses dalgalarıyla kırılmayınca Doç. Dr. Öge, yetişkinlerde kullanılan bir çeşit robotik cerrahi yöntemi olan 'Flexible üreterorenoskop' yöntemine başvurdu. Bu yöntemde kullanılan lazer enerjisiyle Nil, hayatını karartan, küçücük yaşında büyük acılar çekmesine yol açan taştan kurtuldu.



ÇOCUKLARDA DA AÇIK TAŞ CERRAHİSİ TARİH OLUYOR



'AMELİYAT İSTEMİYORDUK'