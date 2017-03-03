5 dakikalık muayene ile kaliteli teşhis olmaz

Kübra Topal-İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Balcı, doktorların günde en az 100 hastaya bakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Balcı, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir doktorun hastasına ayırmasını istediği sürenin 15-20 dakika olduğunu belirterek, '5 dakikada hasta bakmak sağlık hizmetinde kalitesizliktir' dedi.
İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Balcı, doktorların günde en az 100 hastaya bakmak zorunda kaldıklarına değinerek, 'Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda Hasta Hakları Derneği ile beraber bir basın toplantısı gerçekleştirdik. 5 dakikada hasta bakılmasına itiraz ettik ve 5 dakikada hasta bakmak sağlık hizmetinde kalitesizliktir' dedi.
Dr. Ceyhun Balcı yaptığı açıklamada, hastaya ayrılan sürenin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Balcı, 'Çok kısa sürede ancak kişiye 'merhaba' diyebilirsiniz, belki genel bilgilerini öğrenebilirsiniz ama devamında vereceğiniz hizmet sağlık hizmeti olmaz, eksik kalır'dedi. Hekim, hasta ilişkisinin her türlü gelişmeye ve modernleşmeye rağmen insani bir ilişki olduğunu savunan Balcı, 'Basın toplantısı yoluyla itirazımızı dile getirip, kamuoyuna duyurduk ve oldukça ses getirdi. Hatta Sağlık Bakanlığı sonradan bunun bir yanlışlıktan olduğunu, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti. Bizim açımızdan olumlu bir sonuç' şeklinde ifade etti. Randevu üzerinden olan muayenelerin önüne geçtiklerini dile getiren Ceyhun Balcı, 'Şu anda sağlık ortamında kısa sürede hasta bakmaya dayalı hizmet ortamı malesef hala sürüyor. Çok fazla sayıda hasta var, yığılma var. Doktor açısından da hasta açısından da olumsuz bir durum' dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği süre 15-20 dakika
Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda belirlediği süreden bahseden Balcı, 'Bir doktorun hastasına ayırmasını istediği norm süre, 15-20 dakikadır. Bir yandan da hasta çok fazla, o ayrı bir konu. Hasta çokluğunu azaltmanın, eritmenin yolu kötü hizmet üretmekten geçmiyor. Ne olursa olsun o noktada ödün verilmemeli diye düşünüyoruz' şeklinde konuştu. Bu konuda sorgulanması gereken çok önemli bir konu olduğunu söyleyen Ceyhun Balcı, 'Neden Türkiye'de insanlar çok fazla doktora gidiyor?'dedi.
Acil başvuruları ülke nüfusundan fazla
Geçtiğimiz yıl Türkiye'de istatiklere baktığımızda 100 milyon kişi acil servislere başvurdu. Başvuranların hepsinin acillik durumda olmadığını dile getiren Balcı, 'Acil servislerin işleri dışında kullanılmasını, bakanlığın sorgulaması gerek. Bunu yapan kişilerin bazıları katkı payından kaçmak istediği için, kimisi bilinçsiz olduğu için, kimileri başka gerekçelerle yaptılar, bunların araştırılması gerek' dedi. Türkiye'de yapılan polikliniklere de değinen Balcı, 'Geçtiğimiz yıl 700 milyonu aşkın poliklinik yapıldı. Ülkemizin nüfusunun 80 milyon olduğunu varsayarsak Türkiye'de yaşayan her vatandaş 10 kez doktora çıktı. Vatandaşların hekime başvurusunun belirli bir disiplinle sağlanması gerekmekte. Birinci basamak Aile Sağlığı Merkezleri, kişiler buradan yönlendirilmeli, böylece üst basamaklarda yığılmalarda azalma olur' şeklinde ifade etti.
Sağlıkta Dönüşüm Programı
Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın 7-8 yıldır uygulandığından bahseden Ceyhun Balcı, 'Sağlık Bakanlığı 7-8 yıldır bu programı uyguluyor. Bu program hekime erişim kolaylığı sağlıyor. Eskiden Sigorta Hastaneleri, Devlet Hastaneleri vardı. Toplamın yarısı sigortalı ve Sigorta Hastanesi'nde çalıştırılan hekim Türkiye'deki toplam hekimin % 10'u civarındaydı, eczacı % 3 dolayındaydı. Bu da şu demek, toplumun yarısına hekimin % 10'uyla, eczacının % 3'ü ile hizmet götürmeye çalışılıyordu. Doğal olarak bu aksamalara neden oldu. Buna karşılık kurumların birleşmesiyle bir rahatlama oldu fakat genel anlamda sağlık anlamında ticarileşme oluştu' dedi.
14 Mart Tıp Bayramı
14 Mart'ın hekimler için önemli bir gün olduğunu söyleyen Balcı, 'İzmir Tabip Odası olarak 14 Mart'ı çok önemsiyoruz. 14 Mart Türkiye'de Modern Tıp Eğitimi'nin başlangıcıdır. Dünyanın başka bir yerinde Tıp Bayramı yok. Kamuoyunun dikkati de 14 Mart'a yönelmişken biz mesajlar da veriyoruz. Ama en önemli konu, sağlık ortamındaki şiddet. Bütün sağlık personellerine yapılan ve zaman zaman ölümle sonuçlandığını gördüğümüz şiddet. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunu 14 Mart'ın önemli maddesi olarak sayıyoruz ve dikkat çekmek istiyoruz' dedi.