5 günlük bebeğe şimdilik stent takıldı ama...

İzmir'de, doğduktan hemen sonra morarmaya başlayan, kalp hastalığının yanı sıra bazı organlarının da ters tarafta yer aldığı saptanan 5 günlük Yasin Duman'a stent takıldı. Yasin'in dünyada çok ender görülen hastalıklarla doğduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Doksöz, "Yasin'i stent takarak çok ciddi ve riskli açık kalp ameliyatından kurtardık. Ancak 1 yaşına gelince olması gereken iki açık kalp ameliyatı var" dedi.
İzmir'in Tire İlçesi'nde yaşayan ev kadını 42 yaşındaki Sema Duman ile bir şirkette çalışan eşi 32 yaşındaki Halit Duman'ın ilk çocukları Yasin, geçen 23 Şubat'ta 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tire Devlet Hastanesi'nde doğan Yasin'in morarmaya başlaması üzerine bebek önce Torbalı'daki, daha sonra da İzmir'deki bir hastaneye gönderildi, oradan da İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edildi. Çeşitli tetkiklerden sonra Yasin bebeğe kapalı yöntemle müdahale yapıldı.
'AKCİĞERE GİDEN DAMARI YOKTU'
İzmir Kent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Doksöz, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Tümüklü ile birlikte gerçekleştirdikleri anjiyo uygulaması ve hasta hakkında şu bilgileri verdi:
"Yasin bebek, doğum sonrasında morarma gelişmesi sonucu kalp hastalığı şüphesiyle 5 günlükken hastanemize sevk edildi. Yapılan tetkiklerde kalbinin sağ tarafının iyi gelişmediği, şah damarının ters taraftan yani iyi gelişmeyen sağ taraftan çıktığı, akciğere giden damarın olmadığı saptandı. Bununla beraber bebeğin iç organlarının ters tarafta yer aldığı, yani midenin sağda, karaciğerin solda ve dalağının olmadığı görüldü. Akciğer damarı olmayan bebek anne karnındayken köprü damarla (PDA) yaşamını sürdürmüştü. Bebek dünyaya geldikten sonra ya açık kalp ameliyatı yapılması ya da mevcut köprü damarının açık kalması için stent takılması gerekiyordu. Bebeğin durumunun acil olması nedeniyle aileye bilgi verdik, riskleri anlattık. Stent, anjiyo yöntemiyle (kapalı) başarıyla takılarak bebeğin akciğerine kan gitmesi sağlandı. Müdahale 1.5 saat sürdü. Bebeğin stent takılmadan önce yüzde 50 seviyesinde olan kandaki oksijen düzeyi yüzde 80'e çıktı. Hastamızı anjiyodan sonra 2 gün içinde taburcu edebilirdik. Ancak beslenme sorunu olduğu için yeni doğan yoğun bakım servisine yatırıldı. Normalde bu hastaların hayatta kalabilmeleri için ilki yeni doğan döneminde olmak üzere en az üç ameliyat geçirmesi gerekiyor. Biz hastamıza stent takarak onu çok ciddi ve riskli birinci açık kalp ameliyatı olmasının önüne geçtik. Ancak, bebeğe bir yaşından sonra 2 ve 3'üncü ameliyatların yapılması gerekiyor."
HASTANEDE 1 AY KALDI
Henüz 5 günlükken hastaneye yatan bebeklerini bir ay sonra, geçen 1 Nisan'da kucaklarına alan anne Sema Duman ve baba Halit Duman, çok mutlu olduklarını söyledi. Taburcu olan bebeklerini alırken hem doktorlarına hem de hemşirelere teşekkür eden çift, "Yasin bizi çok korkutmuştu. Çok şükür ilk sorunu ameliyatsız atlattık. İnşallah bundan sonra da her şey iyi gidecek" diye konuştu.