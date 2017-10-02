5 yıldır bu halde ama hastalığı bilinmiyor!

Antalya'da oturan 26 yaşındaki Halil Özçelik, 5 yıl önce görme kaybı, konuşma bozukluğu ve istemsiz vücut hareketlerinin ardından yatağa mahkum oldu. Oğlunun tedavisi için yardım bekleyen Gülsüm Özçelik, "Oğluma teşhis konulsun, ona göre tedavisini yapalım istiyoruz" dedi

Gülsüm ve İbrahim Özçelik çiftinin oğlu Halil, 5 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nde öğrenciyken, bir anda görme kaybı yaşamaya başladı. Dereceyle girdiği üniversitede saz, gitar, klarnet ve kaval çalmayı öğrenen Öztürk, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başladı. Bunun üzerine hastaneye götürülen Özçelik'e Behçet hastalığı teşhisi konuldu. Birkaç hastanede daha muayene edilen Özçelik için bu kez SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit/ kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığıdır) hastalığı teşhisi konuldu.





YATAĞA MAHKUM OLDU



Geçen sürede yatağa bağımlı hale gelen Özçelik için iddiaya göre her seferinde farklı bir teşhiste bulunuldu. SSPE konusunda uzman olan doktorlar, aileye bulguların SSPE'yi göstermediğini söyledi. Tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı tepkisiz bir şekilde yatarak yaşamını sürdüren Özçelik'in en büyük destekçisi ise annesi Gülsüm oldu. Oğlunu yalnız bırakamadığı için işinden de ayrılan anne Özçelik, evde yaptığı kek ve pastaları satarak oğlunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.





ARKADAŞLARI VE SANATÇILAR SEFERBER OLDU



Özçelik, 5 yıldır gözlerini kapatamadığı için göz kuruluğuna bağlı tamamen kör olma riskiyle de karşı karşıya. Geceleri bağırma nöbetleri geçiren Özçelik için üniversiteden arkadaşları, sanatçılardan destek istedi. Çağrıya Instagram ve Facebook üzerinden Volkan Konak, Hüseyin Turan, Niyazi Koyuncu, Suavi, Altan Gördüm, Onur Akın, Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Suzan Kardeş, Tolga Sağ, Necmi Yapıcı başta olmak üzere çok sayıda sanatçı 'Halilicin' başlığı altında toplanarak destek mesajı verdi.





AİLENİN TEK İSTEĞİ YENİDEN KAPSAMLI BİR MUAYENE



Anne Gülsüm Özçelik, gün geçtikçe gözleri önünde çocuklarının erdiğini, anne-baba olarak bir şey yapamadıklarını söyledi. Gittikleri hastanelerde 'Biz bu hastaya bakamayız' cevabı alıp yıkıldıklarını belirten Özçelik, “Oğlum çok aktif bir çocuktu. 5 yıldır gözlerimizin önünde yatıyor. Yeniden araştırılmasını ve muayene edilmesini istiyorum. 3 yıl boyunca bağırıp ağladı ancak şimdilerde sadece uyuyor. Doktorlar 'Behçet'e de şeklen benziyor, SSPE'ye de şeklen benziyor' dedi. Biz de teşhis konulsun ona göre tedavisini yapalım" dedi.