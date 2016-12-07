79 yaşındaki kadın, felç kalmaktan böyle kurtuldu

İzmir'de beyin kanaması geçiren 79 yaşındaki Zeynep Semerci, sedyeyle getirildiği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde Fizik Tedavi Kliniği'ne aylar süren tedavi ardından yatağa bağımlı kalmaktan kurtuldu. Hastane çalışanları, iyileşip yürümeye başlayan ve taburcu olan Semerci'yi pasta keserek uğurladı

Denizli'de oturan, eşini 26 yıl önce kaybeden 3 çocuk annesi Zeynep Semerci, akraba ziyareti için geldiği İzmir'de, geçen 15 Mart'ta beyin kanaması geçirdi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, tedaviye alındı. Semerci'nin vücudunun sol kısmının felç olduğu belirlendi. Bir süre fizik tedavi gören Semerci daha sonra taburcu edildi. Felç nedeniyle yürüyemeyen ve yatağa bağımlı hale gelen Semerci, daha sonra Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği'ne başvurdu.



YÜRÜMEYE BAŞLADI



Geçen 15 Haziran'da hastaneye yatışı yapılan Semerci, Dr. Sibel Fatma Karaoğlu gözetiminde sıkı bir tedavi programına alındı. Bu süreçte bazı sağlık sorunları da yaşayan Semerci, yaklaşık 5.5 aylık tedavinin ardından yürümeye başladı. Sevinç gözyaşları döken Semerci, "Yatağa bağımlı olmaktan çok korkuyordum. Ama burada doktorum, fizyoterapistler, hemşireler, bakıcım ve tüm sağlık çalışanları benimle çok iyi ilgilendi. Onların desteği benim gayretimle birleşince yatağa bağımlı olmaktan kurtuldum" diye konuştu.



"MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ"



Yaşlı kadının hastaneye sedyeyle geldiğini anlatan Dr. Karaoğlu, şöyle konuştu:



"Sedyeyle geldi ama motivasyonu güçlü bir hastaydı. Hem kendisi hem de bakıcısı gayretliydi o yüzden uzun zaman kendisiyle çalıştık. Normalde rehabilitasyon hastaları 3- 4 hafta kalırken, Zeynep hanım biraz daha uzun süre kaldı. Onun gayreti de bizi teşvik etti. Fizyoterapist arkadaşlarımız, sağlık personelimiz de çok istekliydi. Aslında fizik tedavi süreci bir ekip işi. Hasta yakınları, doktoru, diğer sağlık çalışanlarının birlikte hareket etmesi rehabilitasyon açısından çok önemli. Bir insanın sedyeyle gelip yürüyerek gitmesi çok güzel bir duygu. Hastamız 79 yaşında ve felç geçirmemiş olsa bile birçok ilaç kullandığı için aslında zor bir hayatı var. Zeynep hanım hem yaşlı hem de ciddi kas kaybı yaşamıştı. Zeynep hanımın, beyin kanaması nedeniyle beyninin bir bölümündeki dokuları bozulmaya uğramış. Beynin o bölgesi fonksiyonunu yapamıyor, yapamayınca vücudu yönettiği karşı taraftaki kaslar da çalışmıyor. Vücudunun sol tarafı felç olmuştu. Başka badireler de atlattık, beslenme sorunu, bulantı, damar tıkanıklığı gibi şikayetleri vardı. Ciddi anlamda kilo verdi. Böyle hastalarda kiloyu çok istemiyoruz o yüzden de kilo vermesi iyi oldu. Çok uyumlu bir hastamızdı. Aksilikler çıkmasına rağmen çok başarılı bir sonuç aldık."



Yaşlı kadın tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi. Uzun süre tedavi gördüğü bölümde görevli sağlık çalışanları Semerci'nin taburcu olmasını pasta keserek kutladı.