İşte acı biberin bilmediğiniz faydaları...



GRİBE KARŞI KORUR



Vücudun betakaroten ihtiyacını tek bir besinle sağlayan acı biberden günde 1 kez yemeniz yeterlidir. C vitamini açısından zengin olan acı biber vücudun dayanıklılığını arttırarak gribe karşı vücudunuzu koruma altına alır.



AĞRILARI DİNDİRİR



Doğal maddesi capsaicin olan acı biber ağza değdirildiği anda yakıcı bir his uyandırır. Bu his sayesinde sinirler yumuşayarak beyinde endorfin salgılar. Beyin bölgesinde salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etkisi oluşturur.



KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR



Üniversiteler tarafından yapılan araştırmalarda acı biberin yenmesi sonucunda trigliseritlerin düşmesi gözlenmiş bunun sonucunda da kötü kolesterolde azalma görülmüştür.



KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR



İçerisinde C vitamini, betakaroten ve antioksidan bulunmasından vücudu kansere ve kalp krizi riskine karşı korur. Dolaşımın hızlanmasında etkili olan acı biber felç geçirme riskini en aza indirir.



ÜLSERİ ENGELLER



Midedeki mikropların ölmesinde etkili olan acı biber mide rahatsızlıklarında en çok görülen ülserin ilerlemesini önler.



ZAYIFLAMAYA YARDIMCIDIR



İştah açıcı olarak çok tercih edilmese de acı biber iyi bir zayıflatıcıdır. Kabızlık sorununun önlenmesinde etkili olan acı biber aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasını sağlar.



BRONŞİTİ HAFİFLETİR



Solunum zorluğu yaşayanlarda etkili olan acı biber, balgam söktürür ve kronik bronşit rahatsızlıklarında etkilidir.



SİNDİRİMİ RAHATLATIR



Sindirim salgısını arttıran acı biber iştah açması sayesinde sindirim daha rahat olmasını sağlar.



KABIZLIĞI GİDERİR



Lif açısından zengin olan acı biberden günde 1 tane yiyerek kabızlık sorununuzu önleyebilirsiniz. Kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlar yani doğal bir kemoterapi görevi görür. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Yağ yakma özelliği sayesinde kolay zayıflamaya yardımcı olur.



KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIR



Grip mikrobunu önleyerek nezle ve soğuk algınlığı olmanızı önler.



TABİ Kİ FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE ZARARLARI DA BULUNUR!



Fazla tüketildiğinde hemeroid rahatsızlıklarında zorlanma oluşturur. Ülser sorunu bulunanlar aşırı acı biber tüketmemeliler. Acı biber yiyenlerde sinirlilik bir nebze daha fazladır.



