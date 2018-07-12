Adet sancısına dondurma önerisi

Yaz aylarının gelmesiyle en çok ihtiyaç duyulan gıdalardan biri olan dondurma içinde bulundurduğu kalsiyum, fosfor ve vitaminlerle birçok hastalığın da tedavisini destekliyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Cansu Alpaslan, dondurmanın bağışıklık sistemi dostu olduğuna da değinerek, “Dondurma yüksek kalsiyum içerdiğinden dolayı adet (regli) sancılarına da iyi geliyor” dedi

Yaz aylarında tüketimi daha da artan dondurmanın kış aylarında da tüketilebileceğini hatırlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Cansu Alpaslan, “Dondurma A,B,C ve düşük miktarda da olsa D vitamini içerir. Fosfor, magnezyum ve potasyum açısından da zengindir. Kalsiyumla beraber, fosfor kemik ve diş yapısını güçlendirirken vitaminler de bağışıklık sistemini güçlendirmeyi sağlar” diye konuştu.



“GÜNDE BİR ÖĞÜN DONDURMA YENİLEBİLİR”



Paketli dondurmaların yağ ve şeker oranlarının ev yapımı dondurmalardan çok daha yüksek olduğunu ve paketli dondurmaları önermediğini dile getiren Uzman Diyetisyen Alpaslan, “Dondurmanın bir faydası da regli sancısına iyi geliyor olması. Bunun sebebi de yüksek kalsiyum içeriğinden kaynaklanıyor. Şekerin yüksek oluşuyla da serotonini artırıyoruz ve tatlı ihtiyacımızı gideriyoruz. Dondurma kas kasılmalarına da iyi geliyor. Menopoz, büyüme ve gelişme dönemlerinde artan kalsiyum ihtiyacı için muhakkak günde bir öğün dondurma yenilmesini öneriyorum” ifadelerini kullandı.



“ÇOCUKLARINIZA SÜT YERİNE DONDURMA VEREBİLİRSİNİZ”



Alpaslan, dondurmanın içeriğine göre besin değerlerinin değişmesine rağmen ortalama 100 gram dondurmada 120 ila 180 miligram arasında kalsiyum olduğunu söyledi. Dondurmanın kalsiyum oranını sütle kıyaslayan Alpaslan, “Bir bardak sütte 100 ila 115 gram kalsiyum bulunur, dondurmada bulunan kalsiyum daha fazla. Aileler çocuklarına süt içirmek yerine bir öğünde de dondurma yedirebilirler. Dondurma ara öğünler için güçlü bir alternatiftir, kilo vermek için tatlı ataklarını engeller, kan şekerini düzenler, dondurmanın soğuk oluşu da vücudun çalışmasına sebep olur” diye konuştu.



Boğaz enfeksiyonlarından dolayı birçok annenin çocuklarına dondurmayı yedirmediğini dile getiren Alpaslan, “Aileler çocuklarını 2 yaşından sonra herhangi bir besin alerjisi yoksa dondurmayla tanıştırmalılar bunun için özellikle ev yapımı dondurmayı kullanabilirler. Daha küçük yaştaki çocukların canı dondurma çektiğinde bunu yoğurt ve meyveyle dondurarak da verebilirler” şeklinde konuştu.



“EV YAPIMI DONDURMALARI DİYABETLİ ÇOCUKLAR TÜKETEBİLİR”



Evde yapılan dondurmanın hazır alınan dondurmalara kıyasla daha düşük kalorili olduğunu vurgulayan Cansu Alpaslan, “Ev yapımı dondurmaları diyabetli çocuklar da rahatlıkla tüketebilirler. Sadece meyve şekeri içerir ve içerisindeki posadan dolayı da kan şekerini belli bir seviyeye kadar yükseltip dengelemeye yardımcı olur. Dolayısıyla diyabetli çocuklar ev yapımı dondurmayı rahatlıkla yiyebilecekken paketli dondurmalarda içerisine eklenen glikoz ve früktoz şurubu yüzünden diyabetli çocuklara önermiyoruz” dedi.



Paketli dondurmaların sadece meyve şekeri değil ekstra glikoz ya da fruktoz şurubu eklendiği için şeker oranını daha da yüksek olduğunu ifade eden Alpaslan, “Herkese dondurmasını evde yapmasını öneriyorum. Evde yapılan dondurmanın kalorisi daha düşük hale geliyor. İçerisine ne koyduğunuzu biliyorsunuz ve taze meyve kullanıyorsunuz. Pek çok paketli gıdada meyve yerine meyve aroması da kullanılıyor. Bu yüzden dondurmayı taze meyveyle, süt, yoğurt grubuyla karıştırabilirsiniz. Yaklaşık bir su bardağı süzme yoğurt ve dondurulmuş muzla dondurma yapmayı tercih ediyorum. 4 tane olgun muzu dilimleyerek buzlukta dondurup mümkünse 1 gün, değilse 4-5 saat dondurulması yeterli olacaktır. Bunun üzerine dondurucudan çıkarttığımız muzla beraber süzme yoğurdu 1-2 yemek kaşığı bal ve yaklaşık 7-8 tane fındık, ceviz ve badem ekleyebilirsiniz. Muzu biraz daha ana malzeme olarak kullanarak diğer meyve ve kuruyemişlerle dondurmanızı süsleyebilirsiniz” dedi.



“DONDURMA KİLO ALMANIZI ENGELLER”



Uzman diyetisyen, Amerika’da kişi başına yılda ortalama 24 kilogram, Avrupa’da 15 litre dondurma düştüğünü, Türkiye’de ise bu sayının kişi başı 1,5-2 kilogram olduğunu söyledi. Dondurmayı az tüketen bir toplum olduğumuzu belirten Alpaslan, “Dondurma aynı zamanda ekstra kilo almayı engeller. Tatlı tercih edeceğinize bir porsiyon dondurma tercih edebilirsiniz. Bir kase puding ya da sütlü tatlı tercih ettiğinizde yaklaşık 300 kalori civarı alırken dondurma tercih ettiğinizde bu, 150-200 kalori arasında değişir. Yani yarı yarıya düşürür, dondurma zayıflatmaz ama kilo almanızı engeller” şeklinde konuştu.