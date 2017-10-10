Ağız kokusu neden olur, tedavisi nelerdir?

Birçok insan için büyük sorun olan ağız kokusu neden olur? Peki tedavisi nedir?

Ağız kokusu birçok insan için içinden çıkılmaz korkulu bir rüyadır. Çalışmalar yetişkinlerin yüzde 50’sinin bu durumdan muzdarip olduğunu gösteriyor. Bazen bu durumun altında zararsız zannettiğimiz ciddi problemler yatabileceğini söyleyen uzmanlar ağız kokusunun nedenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.



“Sigara, iltihap ve reflü ağız kokusu yapabilir”



Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alev Özsarı ağız kokusunun nedenlerini anlattı.



Ağız hijyeninin kötülüğü: Düzenli diş fırçalama, hafifçe dil fırçalama ve şikayet olmasa da yılda bir diş hekimi kontrolü önerilir. Diş fırçalama ardından diş ipi kullanımını etkin temizlik için gereklidir.



Sigara kullanımı: Sigara ve benzeri solunum ile alınan maddeler birçok hastalığa neden olduğu gibi ağız kokusu da yapar.



Dişte çürük ya da apse: Ağız içinde oluşan enfeksiyonlar bakteri üretimi artırır ve kokuya neden olur.



Bademcik iltihabı, sinüzit: Üst solunum yolları enfeksiyonları ağız içinde akıntı da yaparak kötü koku oluşturur. Sinüzit ve burun tıkanmasına neden olan tüm rahatsızlıklar nefesin ağız yoluyla alınmasına neden olur.



Reflü: Mide sıvısının yemek borusu ağıza gelmesi halidir. Ağız kokusu ve öksürük nedeni olur.



Uzun süreli açlık: Uzun süre bir şey yememek ve su içmemek, ağız kuruluğuna ve ağız içindeki mikroorganizmaların faaliyetinin artmasına neden olur.



“Sabah uyanınca ağız kokusu normal”



Liv Hospital İstanbul Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Samiye Çelik ağız kokusunu diş ve ağız sağlığı açısından değerlendirdi:



Sabah ağzımız neden daha çok kokar?



Gece boyunca sindirim kanalında biriken gazlar, sabahları oluşan ağız kokusunun sebebidir. Herhangi bir sağlık problemi göstergesi değildir. Ancak dişlerimizi fırçalamadan uyuduğumuzda, ağızdaki yemek artıkları bakteriler tarafından kullanılır. Tükürük akışı azaldığı için bu etki daha fazlalaşır ve kokuya sebep olur.



Ağız kokusunun dişsel sebepleri nelerdir?



Ağız kokusunu engellemede ağız hijyeninin yeri büyüktür. Dişlerin aralarında kalan yiyecekler, diş üzerindeki plaklar ağız kokusuna sebep olur. Ayrıca uzun zaman iyi temizlenmeyen bölgelerde oluşan diş taşları, dişeti rahatsızlıkları ve çürükler ciddi ağız kokusu yaratır. Bunlar kişisel ağız hijyeni zayıf olanlarda rastlanan problemlerdir.



Ağız hijyeni nasıl sağlanmalı?



Günde en az 2 kere düzenli diş fırçalama ihmal edilmemeli.

Diş aralarında biriken plak için en iyi çözüm günde bir kere diş ipi kullanmaktır.

Rutin diş hekimi kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Eğer hareketli protez kullanılıyorsa onlarında günlük temizlikleri yapılmalı

Eski ve uyumsuz porselen kuron ve köprüler, plak birikimine sebep olduğu için değiştirilmeli.