Ağız Sağlığı Ve Diş Estetiği

Dış görünüm ne kadar önemli ise ağız yapısı da son derece önemlidir. Estetik açıdan dişlerin ağız içinde orantılı olması gülüşü ve görselliği de etkileyen kavramlardır. Ağızda bozuk ve çarpık dişler görünüş olarak olumsuz bir izlenim yaratmaktadır.

Lamine Diş Ve Estetik

Diş güzelliği sadece yapısal olarak değerlendirmemeli renk açısından da uyumlu olmasına özen göstermek gerekmektedir. Renk ve bozukluklar lamine tedavisi ile düzeltilmektedir. Görüntü açısından sağlıklı ve güzel dişlere sahip olmak artık çok kolay. Dişlerin törpülenip laminenin törpülenen kısma yapıştırılması işlemi olan lamine diş renk değişimi olan dişlerin boşlukların doldurulması ile de estetik güzelliği yakalamak için lamine diş uzun ömürlü olduğundan tercih edilmektedir.

Lamine Dişlerin Olumsuz Özellikleri

Kaliteli malzemelerden yapılması gereken ve usta ellerden geçirilmesi gereken lamina dişler estetik diş hekimi tarafından profesyonelce törpülenip yapılmaktadır Tedavide dişlerdeki rengi tutturmak zordur Renklerde bazen sıkıntı olabilmekte buda hastayı fazlada memnun etmemektedir. Lamine diğer kaplamalara göre daha kolay uygulanarak yapılmaktadır.

Lamine Dişlerin Olumlu Özellikleri

Laminenin amacı diş estetiği sağlamak güzel görünüm kazandırmak amacıyla yapılmaktadır. Lamine yaptırmak isteyenler için lamine diş fiyatları ise hastaneden hastaneye doktor ya da hastaların diş muayenelerine göre belirlenerek hesaplanmaktadır. Hastanın dişleri tek tek gözden geçirilerek doktorun belirleyeceği gibi lamine yapılır ve ücretlendirilir. İnsanlar diş estetiği ile kendilerini daha mutlu ve kendilerine olan güvenlerini kazanmış olarak mutlu hissederler. Görünüm olarak doğal ve estetik görünüm kazandıran lamine diş her yaş grubuna uygulanabilen dayanıklı ve uzun ömürlü olmasından dolayı tercih edilecek bir tedavi şeklidir.

Dişin törpülenerek yapıldığı ve laminenin yapıştırılarak uygulandığı tedavide yüzeyin pürüzsüz olması nedeni ile diş taşı oluşumu da önlenmiş olur. Bilindiği gibi diş taşları ağızda rahatsız edici ve diş etlerine zarar veren bir etken olduğundan dişi zayıflatır. Lamine diş yaptıranlarda diş taşı oluşması fazla görülmemektedir. Protez olarak uygulanan lamine tedavisi ile artık gülüşlerinizi saklamadan gizlemeden rahat ve sağlıkla sürdüreceğiniz bir hayata adım adın. Güzellik ve estetikte http://dentnis.com/lamina-tedavisi/ ile güzelliğinize güzellik katarak kendinize olan güveninizi tekrar kazanabilirsiniz.