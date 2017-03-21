Ağrı Tedavisinin Yan Etkileri

Gelişen modern ve alternatif tıp uygulamaları ile artık ağrılarımızdan kolay bir şekilde kurtulmak mümkündür. Ancak bu uygulamaların da kişiden kişiye değişen yan etkileri de mevcuttur. Ağrı tedavisi nde en çok kullanılan yöntem olan ilaç kullanımının yan etkileri herkesçe malumdur. Ağrı polikliniklerinde uygulanan yöntemlerden olan radyofrekans yöntemi ile bel fıtığı ve boyun fıtığı na ameliyatsız çözüm gelmiştir. Bu uygulamaların da bir yan etkisi vardır. Bu yan etkiler daha çok hastaların cildiyle alakalıdır. Açık tenli hastalarda radyofrekans uygulanan bölgede kızarıklıklar ve ödem meydana gelebilmektedir. Daha ileri yan etki olarak ise deri üzerinde yanıklar oluşabilmektedir. Polikliniklerde uygulanan diğer bir yöntem olan Epidural steroid uygulamasının yan etkileri ise nadir de olsa enfeksiyon veya ödem oluşumu, kısa süreli baş ağrısı ve duygusal tahribat olarak görülmektedir. Ancak hasta hekimin önerilerine ne kadar uyarsa yan etkilerin görülme riski de o kadar azalır.

Ağrı tedavisinde kullanılan diğer bir ameliyatsız yöntem olan akapunkturun yan etkileri ise şöyledir: iğne uygulaması yapılan alanda ağrı ve yanma hissi, baş dönmesi, kısa sürede geçen yaralar ve ekimozlar, vücutta enfeksiyon oluşumu, vücutta morluklar. Bunlara ek olarak akapunktur sonrası ağrı şikayetlerinin artması ve yorgunluk da yan etki olarak söylenmektedir. Fizik tedavi ile yapılan ağrı tedavilerinin ise bilinen ve görülen herhangi bir yan etkisi yoktur.