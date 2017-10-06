Akşam 7'den sonra yemek yemeyin

Ege Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümleri ve Türkiye Diyetisyenler Derneği İzmir Temsilciliği bünyesinde yapılan 1. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresinde Gastrointestinal Hastalıklar konusu ele alındı

Prof. Dr. Tarkan Karakan yaptığı konuşmada, antibiyotikleri kullanırken bilinçsiz tüketimin hayati önem taşıdığını belirterek, 'İnsanın mikrobiyota sisteminin bozulmaması için antibiyotik kullanımının düşürülmesi gerekiyor' dedi.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şevki Çetinkalp ise bilinçli beslenme üzerinde durdu. Beslenmenin insan sağlığı üzerine etkisinin büyük olduğunu söyleyen Çetinkalp, 'Bir insanın biyolojik saati bedensel düzeni üzerinde etkilidir. Her saat vücudumuz için ayrı bir gelişim sürecidir. Bu yüzden gece saatlerinde özellikle akşam 7'den sonra yemek yemememiz gerekiyor. Çünkü gün içerisinde yediğiniz besinin kalorisi iki katına çıkıyor ve böylece ritim düzenimiz bozuluyor' dedi.



Dans etmek iyileştiriyor



Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Aktaş, 'Dansın Terapideki Yeri' adlı konuşmasında, dansın birçok hastalığın tedavisinde rolünün büyük olduğunu vurgularken şunları söyledi: Dans etmenin ruh sağlığına ve beden sağlığına katkısı oldukça büyüktür. Dans eden kişi anlatmak yerine dans etmeyi tercih eder. Dans aynı zamanda kültürel mirasımızdır örneğin halk dansları bizi yansıtır.





