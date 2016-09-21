21 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Aktarlarda satılan bu ürünlere yasak geldi!

    Sağlık Bakanlığı, bilinçsiz kullanımı şifa vermek yerine damar tıkanıklığına, zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olan 38 ürünün satışına yasak getirdi

    21 Eylül 2016 Çarşamba 11:19
    Aktarlarda satılan bu ürünlere yasak geldi!
    Yasaklanan 38 ürün arasında iltihaplı bölgeleri iyileştirdiği iddia edilen adasoğanı, ağrı kesici özelliği olduğu belirtilen güzelavratotu ve romatizma ağrılarını durdurduğu ifade edilen hintyağı da yer aldı. Bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı sonrasında damar tıkanmasına, zehirlenmeye ve hatta ölüme yol açtığı vurgulandı.


    İşte yasaklanan o ürünler

    Bulbus scillae (Adasoğanı) ve preparatları

    Cantharide (Kantarit, Kuduz Böceği) ve prep

    Creosotum (Katran ruhu, Kreozot)

    Flos Cinae (Horasani, S.Contra) ve prep

    Flos Pyrethri (Pire Otu) ve prep

    Folia Belladonnae (Güzel avrat otu) ve prep

    F. Digitalis (Digitalis, Yüksük otu) ve prep

    F. Hyoscyami (Banotu) ve prep

    F. Jaborandi (Jaborandi yaprağı) ve prep

    Folia Stramonii, Flores Stramonii (Tatula yaprak ve çiçeği) ve prep

    Fructus Coculi (Balık otu) ve prep

    Fr. Colocynthi (Ebu Cehil Karpuzu) ve prep

    Fr. Ecbali Elaterii (cirtatan, eşek hıyarı.), usaresi tozu ve diğer prep

    Fr. Papaveris (Haşhaş), şurubu ve diğer prep

    Cummi Guttae (Patalomba, Katalamba)

    Herba Bel1adonnae (Güzel Avrat otu) ve prep

    H. Cannabis (Kenevir, Kendir), F. Cannabis ve prep

    H. Conii (Baldıran) ve prep

    H.Rutae (Sedef otu), Fl. Rutae ve prep

    Oleum Cheropodii (Kenepod esansı)ve prep

    O. Ricini (Hint yağı)

    Opium ve prep

    Podophyllinum (Podofilin)ve podofilotoksin ve prep

    Radix Ipecacuanhae (Altın kökü) ve prep

    R. Pyrethri (Pire Otu) ve prep

    Rhizoma Pilicis (Erkek Eğrelti otu) ve prep

    Rh. Hellebori (Çöpleme) ve prep

    Secale Cornutum (Çavdar mahmuzu) ve prep

    Semen Calabar (Kalabar baklası) Ve prep

    S. Colchici (Çiğdem) ve prep

    S. Crotonis (Kroton tohumu), o.Crotonis (Yağı, Habb el milük yağı)

    S. Ricini (Hint yağı bitkisi tohumu, Bezr-i hırva)

    S. Sabadillae (Bit otu, papaz otu) ve prep

    S. Straphisagriae (Bit otu) ve prep

    S. Strychni (ve diğer Strychnos türlerinin tohumları-kargabüken, inyas baklası) ve prep

    Summitates Sabinae (Kara ardıç) ve prep

    Tubera Aconiti (Kurtbogan) ve prep

    Radix Mandragorae (Adam-Adem otu) ve prep
    Anahtar Kelimeler: Aktar, Yasaklanan Bitkiler, Aktar Satış Yasak

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