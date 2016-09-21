Yasaklanan 38 ürün arasında iltihaplı bölgeleri iyileştirdiği iddia edilen adasoğanı, ağrı kesici özelliği olduğu belirtilen güzelavratotu ve romatizma ağrılarını durdurduğu ifade edilen hintyağı da yer aldı. Bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı sonrasında damar tıkanmasına, zehirlenmeye ve hatta ölüme yol açtığı vurgulandı.
İşte yasaklanan o ürünler
Bulbus scillae (Adasoğanı) ve preparatları
Cantharide (Kantarit, Kuduz Böceği) ve prep
Creosotum (Katran ruhu, Kreozot)
Flos Cinae (Horasani, S.Contra) ve prep
Flos Pyrethri (Pire Otu) ve prep
Folia Belladonnae (Güzel avrat otu) ve prep
F. Digitalis (Digitalis, Yüksük otu) ve prep
F. Hyoscyami (Banotu) ve prep
F. Jaborandi (Jaborandi yaprağı) ve prep
Folia Stramonii, Flores Stramonii (Tatula yaprak ve çiçeği) ve prep
Fructus Coculi (Balık otu) ve prep
Fr. Colocynthi (Ebu Cehil Karpuzu) ve prep
Fr. Ecbali Elaterii (cirtatan, eşek hıyarı.), usaresi tozu ve diğer prep
Fr. Papaveris (Haşhaş), şurubu ve diğer prep
Cummi Guttae (Patalomba, Katalamba)
Herba Bel1adonnae (Güzel Avrat otu) ve prep
H. Cannabis (Kenevir, Kendir), F. Cannabis ve prep
H. Conii (Baldıran) ve prep
H.Rutae (Sedef otu), Fl. Rutae ve prep
Oleum Cheropodii (Kenepod esansı)ve prep
O. Ricini (Hint yağı)
Opium ve prep
Podophyllinum (Podofilin)ve podofilotoksin ve prep
Radix Ipecacuanhae (Altın kökü) ve prep
R. Pyrethri (Pire Otu) ve prep
Rhizoma Pilicis (Erkek Eğrelti otu) ve prep
Rh. Hellebori (Çöpleme) ve prep
Secale Cornutum (Çavdar mahmuzu) ve prep
Semen Calabar (Kalabar baklası) Ve prep
S. Colchici (Çiğdem) ve prep
S. Crotonis (Kroton tohumu), o.Crotonis (Yağı, Habb el milük yağı)
S. Ricini (Hint yağı bitkisi tohumu, Bezr-i hırva)
S. Sabadillae (Bit otu, papaz otu) ve prep
S. Straphisagriae (Bit otu) ve prep
S. Strychni (ve diğer Strychnos türlerinin tohumları-kargabüken, inyas baklası) ve prep
Summitates Sabinae (Kara ardıç) ve prep
Tubera Aconiti (Kurtbogan) ve prep
Radix Mandragorae (Adam-Adem otu) ve prep
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