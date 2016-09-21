Yasaklanan 38 ürün arasında iltihaplı bölgeleri iyileştirdiği iddia edilen adasoğanı, ağrı kesici özelliği olduğu belirtilen güzelavratotu ve romatizma ağrılarını durdurduğu ifade edilen hintyağı da yer aldı. Bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı sonrasında damar tıkanmasına, zehirlenmeye ve hatta ölüme yol açtığı vurgulandı.





İşte yasaklanan o ürünler



Bulbus scillae (Adasoğanı) ve preparatları



Cantharide (Kantarit, Kuduz Böceği) ve prep



Creosotum (Katran ruhu, Kreozot)



Flos Cinae (Horasani, S.Contra) ve prep



Flos Pyrethri (Pire Otu) ve prep



Folia Belladonnae (Güzel avrat otu) ve prep



F. Digitalis (Digitalis, Yüksük otu) ve prep



F. Hyoscyami (Banotu) ve prep



F. Jaborandi (Jaborandi yaprağı) ve prep



Folia Stramonii, Flores Stramonii (Tatula yaprak ve çiçeği) ve prep



Fructus Coculi (Balık otu) ve prep



Fr. Colocynthi (Ebu Cehil Karpuzu) ve prep



Fr. Ecbali Elaterii (cirtatan, eşek hıyarı.), usaresi tozu ve diğer prep



Fr. Papaveris (Haşhaş), şurubu ve diğer prep



Cummi Guttae (Patalomba, Katalamba)



Herba Bel1adonnae (Güzel Avrat otu) ve prep



H. Cannabis (Kenevir, Kendir), F. Cannabis ve prep



H. Conii (Baldıran) ve prep



H.Rutae (Sedef otu), Fl. Rutae ve prep



Oleum Cheropodii (Kenepod esansı)ve prep



O. Ricini (Hint yağı)



Opium ve prep



Podophyllinum (Podofilin)ve podofilotoksin ve prep



Radix Ipecacuanhae (Altın kökü) ve prep



R. Pyrethri (Pire Otu) ve prep



Rhizoma Pilicis (Erkek Eğrelti otu) ve prep



Rh. Hellebori (Çöpleme) ve prep



Secale Cornutum (Çavdar mahmuzu) ve prep



Semen Calabar (Kalabar baklası) Ve prep



S. Colchici (Çiğdem) ve prep



S. Crotonis (Kroton tohumu), o.Crotonis (Yağı, Habb el milük yağı)



S. Ricini (Hint yağı bitkisi tohumu, Bezr-i hırva)



S. Sabadillae (Bit otu, papaz otu) ve prep



S. Straphisagriae (Bit otu) ve prep



S. Strychni (ve diğer Strychnos türlerinin tohumları-kargabüken, inyas baklası) ve prep



Summitates Sabinae (Kara ardıç) ve prep



Tubera Aconiti (Kurtbogan) ve prep



Radix Mandragorae (Adam-Adem otu) ve prep



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