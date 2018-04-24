Alerji okulda başarısızlığa götürebilir

Baharla birlikte alerji mevsimi de açıldı. Üstelik sadece yetişkinler değil, çocuklar da bahar alerjisinden muzdarip oluyor. 3 yaş üstü çocuklarda göz yaşarmaları, burun akması, burun tıkanması, hapşırma ve öksürme gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çocuk Astım ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman alerji mevsiminde alınması gereken önlemleri ve tedavi yöntemlerini anlattı

Bahar alerjisi bahar aylarında ortaya çıkan genellikle burun bulgularının ön planda olduğu alerjik bir hastalıktır. İlkbahar ayları alerjiler için özel bir mevsimdir. Bu dönemde alerjiler en çok çocukların burun ve akciğerlerini etkileyen polenlerin ortaya salınması ile başlar. Özellikle nisan-haziran ayları arası polenlerin en yoğun olduğu dönemdir.

Belirtileri

En sık burunu etkileyerek saman nezlesi dediğimiz mevsimsel alerjik nezlenin ortaya çıkmasına neden olur. Alerjik nezle polen içindeki alerjenin nefes alma sırasında buruna alınıp burun iç yüzeyine yapışması sonucunda bu alerjene hassasiyeti olan çocuklarda ortaya çıkar. Saman nezlesinde en çok görülen şikayetler göz yaşarmaları, burun akması, burnun tıkanması, hapşırma ve hatta öksürmedir. Burun tıkanıklığı nedeni ile gözaltında morluklar oluşur. Aileler 3 yaş üstü çocuklarda gözlerde kaşıntı, kızarma ve burun akıntısı, hapşırma gibi bulgulara dikkat etmesli. Bazı çocuklarda aşırı yorgunluk ve okul başarısızlığı da gözlenir.

Tedavi için öncelikte doğru tanı konulması gerekir. Çocuğun hangi polene alerjisi olduğu biliniyorsa o polen yayılımın fazla olduğu dönem ve saatlerde dışarı çıkılmamalıdır. Polenlerin uçtuğu mevsimlerde kapı ve pencere kapalı tutulmalıdır. Polen salınımı en çok sabahları olmaktadır; bu saatlerde dışarı çıkılmamalıdır. Ev ve araba klimalarında kullanılan filtrelerin alerjenleri tutan özel filtreler olması gereklidir. Polen mevsiminde giysiler açık havada kurutulmamalıdır.

Önerilere uyun

Evde bahar mevsiminde kapı ve pencere kapalı tutulmalıdır. Evdeki klimaların alerjenleri tutabilen özel filtreler olması gereklidir. Bahar alerjisi olan çocuk kokuya da hassas olabilir. Ev temizliği ve deterjanlarda kokusuz ürün kullanılmalıdır. Çocuğun hangi polene alerjisi olduğu biliniyorsa o polen yayılımın fazla olduğu dönem ve saatlerde dışarı çıkılmamalıdır. Polen salınımı en çok sabahları olmaktadır; bu saatlerde dışarı çıkılmamalıdır. Polenlerin uçtuğu mevsimlerde kapı ve pencere kapalı tutulmalıdır. Ev ve araba klimalarında kullanılan filtrelerin alerjenleri tutan özel filtreler olması gereklidir. Polen mevsiminde giysiler açık havada kurutulmamalıdır.

Alerji testleri önemli

Çocuklarda çocuk alerji uzmanı alerji testini yapar ve yorumlar. Bahar alerjisinde alerji testi çok önemlidir çünkü hem alerji aşısı gerekliliği hem de hangi polenlerden korunulması gerektiği bilgisini verir. Çocuklarda alerji testi delme testi şeklinde yapılır. Ön kola veya sırta uygulanır. Çeşitli şekildeki aparatlar deriye bastırılarak alerjik madde içeren damlanın deri içine temas etmesini sağlar. Test 15-20 dakika sonra okunur. Deride ortaya çıkan kızartı ve kabartı hassas cetvel ile ölçülür. Test maddesi olarak ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, ev hayvanları tüy ve döküntüleri ve besin alerjenleri kullanılır.