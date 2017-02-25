Aletli Reformer Pilates seti

Bugünkü yazımda sizlere bir egzersiz türünün anlatacağım. Bu egzersiz türü gayet sonuca ulaşmanıza yardımcı olacak çünkü vücudu tamamı ile çalıştırıyor ve kasları kuvvetlendiriyor.Bahsettiğimi egzersiz pilates. Pek çoğumuzun bildiği pilates vücudun dinç kalmasını, esneklik kazanmasını ve kuvvetlenmesini sağlıyor.Pilates başlangıçta sadece bir minder istiyor.Daha sonra top ya da reformer aleti size yardımcı olacak.

Başlıktan da anlayacağınız gibi reformer pilates bir türüdür. Vücuda esneklik katan bu pilates türü dik duruş, kuvvetli vücut ve kasların gelişimine yardımcı oluyor.Fakat öncesinde nefes kontrolü ve kas çalıştırma yöntemi eğitimi almak şart yoksa sakatlıklar oluşabilir. Bildiğiniz üzere birçok insan bilinçsiz spor yapıp kendini sakatlıyor. Bu yüzden hem parası boş yere gidiyor hem de yaptığı spor kendisine fayda yerine zarar getiriyor.Bu yüzden reformer pilates başlamadan önce bir uzman yardımı almak şart! Bu uzman size yapacağınız türlü türlü hareketleri nasıl yapmanız gerektiğini göstermeli , nefesinizi kontrol etmenizi de öğretmeli. Reformer pilates aletinin yaylı bir sistemi var. Bu yaylı sistem yüzden fazla hareketi kolaylıkla kaslarımızı zorlamadan yapmanıza yardımcı oluyor.

Bu aleti sarı pilates firmasında kolaylıkla bulabilirsiniz. Sarı pilates firması bu aleti 5000 TL civarında size sunuyor. Ayrıca daha sonrasında bir sorun yaşarsanız gereğini yapıyor ve değiştiriyor. Fiyatına çok diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü günümüzde spor salonlarına yıllık 5000 TL civarında ödeyen birçok insan var. Ayrıca bu insanların çoğu bir fayda göremiyor. Fakat pilates aletini aldığınızda ömür boyu kullanacaksınız. O yüzden 5000 TL çok bir para değil.Bu alet size dengeli bir vücut, kuvvetli kaslar ve bunun yanında esneklik de katıyor.Aleti düzgün bir şekilde kullanırsanız bozulmadan ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca bir güzelliği de evinizde olması yani aletli reformer pilates ile spor salonuna evinize getirmiş oluyorsunuz.Ucuz dememin nedeninin sebebi zaten bu. Çünkü tüm ev halkı ömürlük spor salonu parası olarak sadece 5000 TL gibi bir miktar ödemiş oluyor.

Hepinize sağlıklı ve reformer pilatesli günler diliyorum.



