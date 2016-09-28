28 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Altıncı hissin geni bulundu

    ABD’de bilim insanlarına göre, 5 duyunun ötesindeki her türlü algıyı belirtmek için kullanılan 6. his, aslında bir genin kontrolünde

    28 Eylül 2016 Çarşamba 10:39
    Altıncı hissin geni bulundu
    Altıncı his geni bulundu. Parapsikologların 5 duyunun ötesindeki her türlü algıyı belirtmek üzere kullandıkları altıncı hissin, bilim dünyasının bir süredir bildiği "pıezo2" isimli gene bağlı olduğu ortaya çıktı.

    Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde gerçekleştirilen deneyde bu geni mutasyona uğramış 2 katılımcıyı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin mekansal farkındalıklarının düşük olduğunu keşfetti.

    Gözleri bağlanan iki katılımcı, çeşitli nesnelerin bulunduğu bir ortamda yürümekte güçlük çekti, bu nesnelerin yerini belirleyemedi.

    Dahası çekilen beyin tomografisi, deneklerden birinin eline sürtülen metal nesneyi hiç hissetmediğini ortaya koydu.

    ARAŞTIRMA, DUYU ORGANLARI HASAR GÖRMÜŞ KİŞİLER İÇİN UMUT OLABİLİR

    Bu gene sahip diğer katılımcılara uygulanan benzer deneylerdeyse herhangi bir anormallik görülmedi.

    Uzmanlar altıncı his geni mutasyona uğrayan kişilerin, bu eksikliği görme duyusuyla giderdiğine dikakt çekti.

    Genin baskın olduğu kişilerde ise altıncı hissin gelişmiş olduğu ifade edildi.

    Araştırmanın gelecekte, duyu organları hasar görmüş kişilere yardımcı olması umuluyor.
    Anahtar Kelimeler: Altıncı His, Altıncı His Geni

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