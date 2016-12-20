Alzaymır hastalığında önemli gelişme. İlacı bulundu mu?

Bilim adamları, fareler üzerinde denenen yeni bir alzaymır ilacının hafıza kaybını azalttığını ve yaşam süresini uzattığını bildirdi

İngiltere'de Leicester Üniversitesi araştırmacıları tarafından üretilen deney aşamasındaki ilacın, beynin hipokampüs bölümünde bulunan ve alzaymır hastalarında işlevi azalan bir proteini yeniden etkinleştirerek hastalığı tedavi ettiği belirtildi.



"Allosterik ligand" adı verilen ilacın fareler üzerinde yapılan deneylerde hafıza kaybını azalttığı ve beyin dejenerasyonunu durdurarak yaşam süresini artırdığı görüldü.



Farelerde alzaymıra benzer hafıza kaybı ve beyin dejenerasyonu etkileri yaratan bir tür deli dana hastalığı üzerinde çalışan bilim adamları, ilaç verilmeyen kobayların daha önce maruz kaldıkları hafif elektrik şokunu hatırlamadığını, ancak ilaçla tedavi edilen kobayların zamanla bu uyaranı hatırlar hale geldiğini gözlemledi. Deney grubunda hafıza kaybının giderildiğini kanıtlayan bu gözlemin yanı sıra, araştırmacılar ilacın hasta farelerde yaşam süresini uzattığını gözlemledi.



"İlacın hafıza proteinini nasıl aktif hale getirdiğini biliyoruz." diyen araştırmanın baş yazarı Profesör Andrew Tobin, "Fakat aynı anda beynin başka kısımlarına da etki ettiğini ve beyin sinirlerini hücre dejenerasyonundan koruduğunu görüyoruz. Ama bunu nasıl, hangi mekanizmayla yapıyor, onu bilmiyoruz. Şüphesiz bu, araştırmanın ileri safhalarında üzerinde çalışacağımız en önemli mesele olacak." ifadelerini kullandı.



Halen alzaymır tedavisinde kullanılan ilaçların yalnızca semptomları hafifletmeye yaradığını kaydeden Tobin, keşiflerinin gerçek bir tedavi etkisi yarattığının altını çizdi. Tobin, ilacın ancak 10 yıl sonra insanlar üzerinde denenebileceğini sözlerine ekledi.



Araştırmanın sonuçları "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayınlandı.



Alzaymır Derneği verilerine göre dünya genelinde 47 milyon kişi bu hastalıktan mustarip.