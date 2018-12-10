Ameliyat dikişini bitirecek buluş!

Doktorlar artık açık yaraları dikmeye gerek kalmadan, yaraları akıllı lazer teknolojisi sayesinde iyileştirebilecek

Ameliyat dikişini bitirecek buluş!
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:32

Arizona Devlet Üniversitesi’nden araştırmacılar, hayvanlar üzerinde denedikleri çalışmalarda yaraları kapatmak için altın ve ipek nanomateryalları yerleştirilmiş renkli lazer ışınları kullandı. Bu tedavi dikme ve yapıştırma gibi geleneksel tüm yara kapatma yöntemlerinden çok daha hızlı ve sağlıklı sonuç verdi.

Digitaltrends.com sitesindeki habere göre, araştırmacılar özel bir çeşit saflaştırılmış ipeğin içerisine nanorod adı verilen çok küçük boyutta altın iğneler yerleştirdi. Lazer bu materyalin üzerinde parladığında oluşan sıcaklık, ipeğin cilt ile bağlanmasını sağladı. Oluşan mühür, geleneksel yara kapatma yöntemlerinden yedi kat daha fazla etkili oldu. Ayrıca lazer, tedavi sırasında cilde de zarar vermedi.

Söz konusu teknik insanlar üzerinde henüz uygulanmadı. Ancak hayvanlar üzerinde yumuşak dokulu yaraları kapatmakta etkili oldu. Araştırma sırasında, domuz ve fare cildi üzerindeki yumuşak dokular kısa bir sürede kapandı.

Arizona Devlet Üniversitesi’nde çalışmaları gerçekleştiren ekip arasında yer alan Profesör Kaushal Rege, bu sonuçların tıpta başta ameliyet olmak üzere birçok alanda güvenle kullanılabilecek bir teknoloji olduğunu söyledi.

Lazer teknolojili yara iyileştirme araştırması Advanced Functional Materials dergisinde yayınlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #lazer #ameliyat dikişi
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