Ameliyatsız Estetik Uygulamalarda Son Gelişmeler

Yaşlanmayla beraber boyun ve dekolte bölgesinde kırışıklıklar belirmekte ve bu kırışıklıklar her kadını rahatsız etmektedir. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte boyun bölgesi kırışıklıklarından kurtulabilirsiniz. Boyun ve dekolte dolgusu boyun çizgilerinden kurtulmak için uygulanan yöntemlerden biridir

Yaşlanmayla beraber boyun ve dekolte bölgesinde kırışıklıklar belirmekte ve bu kırışıklıklar her kadını rahatsız etmektedir. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte boyun bölgesi kırışıklıklarından kurtulabilirsiniz. Boyun ve dekolte dolgusu boyun çizgilerinden kurtulmak için uygulanan yöntemlerden biridir.

Boyun Bölgesi Dolgu İşlemi Nasıl Yapılır?

Boyun ve dekolte bölgesine uygulanan dolgu işlemi oldukça kolay bir işlemdir. Ancak tüm estetik müdahalelerde olduğu gibi bu uygulamanın da mutlaka uzman bir doktor tarafından yapılması gerekir. Bu işlemle boyun bölgesinde oluşan çizgilere Hyalüronik asit maddesi enjekte edilir. Uygulama genellikle düzenli seanslar halinde ve uygulanacak cildin özelliğine göre doz farklılıkları gösterebilir.

Burun Dolgusu Nedir?

Burun estetikleri gün geçtikçe yaygınlaşmakta; uygulama teknikleri gittikçe gelişmektedir. Burun dolgusu , burun estetikleri arasında yer alan yaygın bir uygulamadır. Bu uygulama, kısa süreli ve ameliyatsız estetik uygulamaları arasında yer almaktadır. Kişi uygulama sonrasında rahatlıkla gündelik hayatına devam edebilir.

Burun Dolgu Uygulaması

Burun dolgusu nasıl yapılır bu konuya geçmeden önce dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadan bahsetmek istiyoruz. Bu işlemin uzman doktorlar tarafından ve uygun, sağlıklı çalışma koşulları olan bir muayenehanede yapılması gerekir. Ayrıca işlemde kullanılan dolgu malzemesinin kalitesi ve alerjen madde içermemesi gibi konulara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Burun dolgusu işleminde en sık kullanılan malzemeler; Hyalüronik asit ve kalsiyum hidroksil apatit maddeleridir.

Burun dolgusu nasıl yapılır?

Burun dolgusu işlemi yapılırken hastaya krem lokal anestezi uygulanır. Hastaya anestezi enjekte etmek yerine özellikle krem anestezi uygulanır. Çünkü dolgu işlemi öncesinde buruna uygulanacak enjeksiyon işlemi ödeme neden olabilir. Burun da oluşacak ödem ise burun üzerinde müdahale edilecek çökük veya asimetrik alanların gözden kaçırılmasına sebep olacak; uygulamanın sonucunu etkileyecektir. Anestezinin etkisi göstermesi ile birlikte uygulama kısa sürede başlar ve basitçe uygulanır. Dolgu maddesi mümkün olduğunca ince bir enjektör ile buruna enjekte edilir. İşlem sonrasında buruna hafif masajlar uygulanabilir. Bu sayede dolgu maddesinin burunda müdahale edilmek istenilen çökük veya asimetrik alanlara uygun şekilde dağıtılması ve operasyonun başarılı olması sağlanır.