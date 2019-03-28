Ameliyatsız Kalça (Popo) Büyütme Nedir ve Nasıl Yapılır?

Ameliyatsız estetik uygulamaların popülerliğinin her geçen gün giderek arttığı tartışılamaz bir gerçek.

Özellikle ameliyat olmadan özel geliştirilmiş vücut dolguları kullanılarak dudak dolgusu, meme büyütme gibi estetik uygulamaları her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Aquafilling gibi vücut dolguları kullanılarak yapılan bu işlemler sadece göğüs bedeninden memnun olmayanların değil aynı zamanda kalça bölgesinin büyüklüğünden memnun olmayan insanların da yardımına yetişiyor ve işinin ehli bir doktor tarafından uygulandığında çok başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

Ameliyatsız popo büyütme, yaklaşık 40 dakika süren, hiçbir kesi işlemi ve genel anestezi yapılmadan lokal anestezi altında yapılan son derece basit ve konforlu bir uygulamadır. Hasta arzu ettiği kalça büyüklüğünü kendi belirler ve işlem süresinde sürekli doktorla iletişim halinde olur ve bu sayede istediği sonuca ulaşması çok daha kolay olmaktadır. İşlem bittikten sonra hasta aynı gün taburcu edilir ve ertesi gün direk sosyal yaşamına geri döner. Aquafilling ile ameliyatsız kalça büyütme işleminin ömrü ortalama 3 ile 5 sene arasındadır ve bu süre boyunca dolgu yavaş yavaş vücut tarafından emilir ve hiçbir yan etkisi ve zararı bulunmamaktadır. Hasta istediği takdirde basit bir takviye işlemi ile arzu ettiği büyüklüğü tekrar rahatlıkla elde edebilmektedir.

Dolayısıyla her geçen gün gelişen teknoloji ve bulunan yeni dolgu ve teknikler bu tarz konforlu ve basit estetik uygulamalarını mümkün kılmakta ve kişinin arzu ettiği ideal görünüme daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.