Amino asit vücudunuzda yer alan kaslar başta olmak üzere birçok dokunun yapı taşı olmasından dolayı, amino asit desteği almak oldukça faydalıdır. Sayısız faydası bulunan amino asitlerin sağlamış olduğu faydalardan birisi antrenmanlar esnasında performansınızın artışını destekler

Amino asit çeşitlerinin farklı faydaları bulunuyor olduğu gibi aynı zamanda farklı zamanlarda kullanımlar farklı faydalar sağlamaktadır. Bu nedenle amino asit kullanımı konusunda belirli bir zaman ya da en iyi zaman aralığı gibi bir konudan söz etmek doğru olmaz.

Amino Asit Kullanımı İçin En İyi Zamanlar

Beslenme konusunda uzmanlığı bulunan AnitaBean’in yapmış olduğu bilgilendirmeye göre 6-15 gr BCAA kullanımı yoğun antrenman yapmış olduğunuz dönemler içerisinde gücünüzün geri kazanılmasına katkı sağlayacaktır. Antrenman sırası ya da sonrasında alınacak BCAA kullanan kişiye lösin, izolösin ve valin desteği sağlayacak ve kas kabının önlenmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda direnç egzersizleri öncesinde kullanılacak BCAA takviyeleri, antrenmanlar sırasında oluşabilecek kas ağrılarının azalmasını sağlayacaktır.

Amino asit kullanımları sırasında eğer karnınız açsa egzersiz yapmaktan kaçınmalısınız. Aksi takdirde bu durum biraz rahatsızlık verebilmektedir. Bizim önerimiz olan ve en verimli kombinasyonlardan birisi egzersiz öncesi ya da esnasında alınacak BCAA’ya ek olarak egzersizin ardından hızlı bir şekilde Whey Protein Tozu kullanımı olacaktır.

Kahvaltı Öncesinde Amino Asit Alımı

Kahvaltı öncesinde antrenman yapıyor olmanız ya da yapmıyor olmanız fark etmeksizin, araştırmalar gösteriyor ki yemek öncesinde alınan amino asit desteğinin hormonal açıdan faydaları olduğunu kanıtlıyor. 2003 yılında yayınlanmış bir makalede, aç karna alınan amino asitler büyüme hormonunun seviyesini arttırdığını yönünde bir açıklama yapılmıştır.

Antrenman Öncesinde Amino Asit Alımı

Antrenmanlarınız öncesinde enerjinizin artış göstermesi için karbonhidrat ağırlıklı beslenme programları öneriliyor olsa da, amino asit takviyesi alımı da en az onun kadar etkilidir. 2010 yılında bir spor gazetesi tarafından yayımlanmış araştırmaya göre, antrenman öncesinde alacağınız lösin, izolösin ve valin’in yer aldığı BCAA’lar antrenmanların ardından oluşacak kas ağrılarını azalttığı gösterilmiştir.

Antrenman Esnasında Amino Asit Alımı

Antrenman esnasında alacağınız amino asit takviyesi, antrenmanlarınız dolayısıyla oluşacak kas yıkımlarının önüne geçmek konusunda büyük destek sağlayacaktır. Kaslarınızın kaybettiği amino asitlerin telafi edilmesi, kaslarınızın daha hızlı iyileştirilmesini sağlayacaktır. 2008 yılında yayımlanmış bir araştırmaya göre, antrenman esnasında alacağınız amino asit değerleri yüksek olan hidrolize protein tozu alımının, kaslarda gerçekleştirilen protein sentezinin hızlanmasını sağlayarak kasların çok daha hızlı gelişmesini sağladığı görülmektedir. (Endokrinoloji ve Metabolizma Gazetesi)

Antrenman Sonrasında Amino Asit Alımı

Antrenmanlarınız ardından amino asit desteği almanız veyahut amino asit değerleri ele alındığında zengin besinler tüketmeniz her zaman vücudunuza fayda sağlamaktadır. 2006 yılında yayımlanmış bir araştırmaya göre (spor dergisinde), antrenman ardından yenecek yemekle birlikte karnitin kullanımının testosteron seviyesinde artışa neden olduğu ve bu durumun kas kütlenizin arttırılması, yağ yakım hızının arttırılmasına yardımcı olduğu belirtilmiştir.