İLK MÜDAHALE YAŞAM ŞANSINI ARTIRIR



HAYAT KURTARAN İKİ HAREKET

112'Yİ ARAYIP, GÖĞÜS MASAJINA BAŞLAYIN



Haber Kaynağı: DHA

Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, ani kalp durmasının, belirtiler başladıktan sonra genellikle 1 saat içinde ölüme yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Çete, bu ölümlerin sokakta, evde, işyerinde veya hastanede olabildiğini belirterek, "Ülkemizde her yıl 90 bin civarında kişi ani kalp durması nedeniyle ölmektedir. Başka bir deyişle, yaklaşık her 6 dakikada bir kişiyi ani kalp durması nedeniyle kaybediyoruz" diye konuştu.Hastane dışında ani kalp durması olayının yaklaşık yarısında, sağlık personeli olmayan tanıklar bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Çete, "Yaşanan olay sonrasında sağlık personelinin olay yerine ulaşma süresinde olaya tanık olanların müdahalesi, kişinin yaşam şansını artırmaktadır. Erken müdahale, acil sağlık sisteminin hızlı bir şekilde haberdar edilmesi ve olay yerine sağlık personelinin ulaşması ile sağ kalım şansı belirgin olarak artmaktadır" dedi.Bilimsel çalışmaların, hastane dışında ani kalp durmasıyla karşılaşan kişilerin hiç vakit kaybetmeden olaya müdahale etmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yıldıray Çete, şöyle konuştu:"Biz Acil Tıp Derneği olarak olay yerinde ilk müdahaleyi, 'Hayat kurtaran iki hareket' adıyla tanımladık ve sloganlaştırdık. Ülkemizde şu anda hastane öncesi alanda meydana gelen olayların sadece yüzde 2'sine müdahale edilebiliyor. Geri kalanına ise maalesef yapılmıyor. Bu iki hareket '112'yi ara' ve 'Kalp masajına başla.' Bu iki hareketin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu hareketlerin önemini insanlarımıza tanıtabilmek için kamu spotu hazırladık. Bunun için de 2015-2016 Basketbol Ligi Şampiyonu Karşıyaka spor Basketbol Takımı oyuncuları ve koçları yardımı ile Türkiye Acil Tıp Derneği üyesi doktorlar Başak Bayram ve Murat Çetin'in katkılarıyla bir kamu spotu hazırladık. Orada da hayat kurtaran iki hareketi sloganlaştırdık."Aniden yere yığılan, bilincini kaybeden bir kişiye yapılması gereken ilk şeyin, yanına gidilmesi ve bilincinin değerlendirilmesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Çete, "Soluma faaliyetinin olup olmadığına bakılmalı. Bilincini kaybettiği ve aktif solunum faaliyetinin olmadığı görülüyorsa ilk olarak 112 aranmalıdır. 112 gelinceye kadar hastaya bilinçli göğüs masajı yapılmalı. 112 gelinceye kadar hızlı ve düzenli bir şekilde, mümkün olduğunca ara vermeden göğüs basılarına devam edilmesi gerekiyor" diye konuştu.Türkiye Acil Tıp Derneği olarak önümüzdeki dönemde kamu spotlarına yenilerini eklemeyi, toplumu bu açıdan bilinçlendirip farkındalığı artırmayı hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Çete, "Umarız bu hedeflerimize en kısa sürede ulaşırız" dedi.