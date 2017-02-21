Aniden uykunuz geliyorsa dikkat!

Nöroloji Uzmanı Doç.Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, kimi insanların, gece yeterince uyuduğu ve sabah dinlenmiş bir şekilde kalktığı halde, gündüzleri bile uyuklayabildiğini belirterek, '' Uyku cu denip geçilen bu kişilerde aşırı uykululuk hali, ciddi sonuçlara yol açabilecek narkolepsi hastalığının işareti olabilir'' dedi.

Özel hastanede nöroloji uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, yaşam kalitesini bozan gündüz ani uyku gelmesi rahatsızlığının ayırt edici özelliklerini anlattı. Kişiden kişiye göre değişmekle birlikte, bir insanın günlük uyku ihtiyacının 6-8 saat olduğunu belirten Doç.Dr. Hüseyinoğlu, ''Ancak bazı kişilerin gündüz de uyuma ihtiyacı hissedebilir. Buna gündüz aşırı uyku eğilimi deniyor. Bu durum, birtakım hastalıkların ve bazen de narkolepsinin önemli belirtilerinden biri olduğu için dikkate alınması gerekiyor. Toplum içinde görülme sıklığı 2 binde bir olan narkolepsi, hemen her dönemde ortaya çıksa da özellikle 35-45 yaş arasındaki kişileri daha çok etkisi altına alıyor. Uyku apnesi ya da huzursuz bacak sendromu da aynı şekilde gündüz uyku ihtiyacına yol açıyor. Ancak narkolepsinin çok ayırıcı bir özelliği var: Bu iki hastalıktan muzdarip kişiler, gece iyi uyuyamadıkları için sabah da yorgun kalkıyor. Bu da gün içerisinde uyku ihtiyacı doğuruyor. Oysa narkolepside kişi sabah yataktan uykusunu almış kalktığı halde gündüz uyuma isteği hissediyor'' ifadelerini kullandı.'Aşırı uyku’ deyip geçiştirilen bu durumun dikkate alınması gereken önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, "Hastalık tedavi edilmezse kişinin yaşam kalitesi düşüyor. Bu nedenle tanı ve tedavi konusunda hassas olunmalı'' dedi.