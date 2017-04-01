Anneler dikkat! Bebeğiniz çiğnemeyi öğrenemiyor çünkü...

Anneler, bebek lerinin yiyecekleri daha rahat tüketmesi için kullandığı blenderların (karıştırıcı), bebeklerin çiğnemeyi öğrenmesine engel olduğu; çiğnemeyi öğrenemeyen bebeklerin parçalı yiyecekleri kustuğu kaydedildi.



1 YAŞINA KADAR İNEK SÜTÜ VERMEYİN



'BEBEĞİMİZ YEMİYOR'



BLENDER BEBEK



BEBEKLERLE İLETİŞİM ÖNEMLİ

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon (KEPAN) Derneği tarafından bu yıl 10'uncusu Antalya'da düzenlenen sağlık kongresine katılan Pediatrik Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Tülay Erkan, bebeklerin beslenmesi konusunda ilk 1000 günün çok önemli olduğunu vurguladı. İlk 6 ay sadece anne sütü, 6'ncı aydan 2 yaşına kadar anne sütünün devam etmesini önerdiklerini belirten Prof. Dr. Erkan, 6'ncı aydan sonra ek gıdaya geçilmesinin de çok önemli olduğunu vurguladı. Anne sütü erken kesildiğinde veya 6 aydan sonra ek gıda almayan bebeklerin demir eksikliği nedeniyle hastalandığını dile getiren Prof. Dr. Erkan, “6'ncı aydan sonra anne sütünün içeriği yeterli gelmiyor. 1 yaşından önce pütürlü gıdalara geçilmesi gerekiyor. Sonrasında ise bebeklerin yiyecekleri kendi eliyle alıp ağzına götürmesi gerekiyor. Bebekler 9'uncu aydan sonra ailenin yediği yiyecekleri yavaş yavaş alabilir" dedi.Ailelere 1 yaşına kadar bebeklere kesinlikle inek sütü verilmemesi uyarısında bulunan Prof. Dr. Erkan, ancak 6'ncı aydan sonra inek sütüyle yapılmış ürünlerin verilebileceğini söyledi. Prof. Dr Erkan, şöyle devam etti:“Alerji öyküsü olan bir aile, bebeklerine alerji yapan gıdaları ötelemektense belli aylar arasında almasını öneriyoruz. Örneğin 4- 6 ay gibi bir süre alınacak bu besinlerin alerjiyi ötelemediği, aksine riski azalttığı şeklinde bilimsel çalışmalar var. Ek ürünlerde bebek protein içeriği yüksek ürünleri çok tüketiyorsa bu bebek geleceğin şişmanı oluyor."'Bebeğimiz yemiyor, içmiyor' gerekçesiyle birçok çocuğun aileleri tarafından hekime götürüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Erkan, ailelerin çocuklarını iştahsız olarak nitelendirildiğini anlattı. Bunun nedeninin anne- bebek arasındaki uyumsuzluktan kaynaklandığını kaydeden Prof. Dr. Erkan, bebeklerin yememesinin, annenin çok baskılayacı yaklaşımından kaynaklandığını vurguladı.Prof. Dr. Tülay Erkan, özellikle ek gıdaya geçişte blender kullanılmaması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Erkan, şöyle konuştu:“Bebeklerin beslenmesinde sorun, ek gıdalara geçişte başlıyor. Bu dönemde daha kolay alsın yesin diye diye yiyecekler blenderdan geçirilirse bebek daha kolay yiyecektir. Ama ileride çok büyük sıkıntılar yaratacaktır. Blender ile pütürsüz hale getirilen yiyeceği bebek iştahla yiyecektir ama pütürlü yiyeceğe geçince bu aileler doktor doktor geziyor. Bu bebeklere 'blender bebek' deniliyor. Bebek pütürlü yiyeceği ağzına aldığında çiğneme, karıştırma gibi hareketleri yaparken öğürme refleksleri yaşayacaktır. Biraz öğürüyorsa çocuk almıyor deyip geri adım atmamak gerekiyor. Bunları doğal karşılamak lazım. Bu hareketlerine katkıda bulunursak çocukların konuşmalarının daha kolay geliştiğini görüyoruz. 'Çocuk öğürüyor, sanki çıkaracak' gibi yanlış yorumlarsak ileride yemeyen içmeyen çocuklar haline gelirler."Prof. Dr. Tülay Erkan, bebeğim beslenmesi konusunda çocuktan gelen sinyali almanın önemli olduğunu, annenin de doğru sinyalleri çocuğa vermesinin çok daha önemli hale geldiğini belirterek, davranışsal uyuma dikkat edilmesi durumunda bu tür sıkıntıların yaşanmayacağına dikkati çekti.