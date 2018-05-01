Antibiyotik kullanımında artış var

Türkiye'nin, 2000- 2015 yıllarında antibiyotik kullanım artış oranının en yüksek seviyedeki ülkeler arasında olduğu belirtildi

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, hekimlerin akılcı antibiyotik kullanımı uygulamalarını hayata geçirmelerini, gerekli tüm tetkikleri yaptıktan sonra antibiyotik yazmaları konusunda daha hassas karar vermelerini önerdi. Prof. Dr. Yalçın, halkın ise antibiyotik kullanımına eğilimli olmamasını, hekimin önerisi dışında antibiyotikten uzak durmalarını tavsiye etti.

Dünyada yapılan en kapsamlı ve son araştırmanın sonucunun, 2018 yılının Mart ayında yayımlandığını belirten Prof. Dr. Yalçın, elde edilen verileri paylaştı. Buna göre, Türkiye'de antibiyotik kullanımının hızla arttığının ve dünyada antibiyotiğin en çok kullanıldığı ülkelerden olunduğunun ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Yalçın, şunları söyledi: Dünya çapında ekonomik politikalarla uğraşan ABD merkezli CDDEP adlı kuruluş tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada, dünyada 2000-2015 yılları arasında antibiyotik kullanımının yüzde 65 oranında artış gösterdiği ortaya konmuştur. Özellikle gelir düzeyi düşük ve düşük orta grupta yer alan ülkelerde tüketim çok daha yüksekken, gelir düzeyi yüksek ülkelerde artış oranının çok daha düşük düzeylerde seyrettiği görülmüştür. Sağlıklı bir politika geliştirilmediği takdirde, 2030 yılında bugünkü değerlerle karşılaştırıldığında, antibiyotik kullanımında yüzde 200'e varan artışlar görülebileceği ifade edilmektedir. Özellikle dirençli bakteri enfeksiyonlarına karşı kullanılan yeni nesil antibiyotiklere karşı çok daha yüksek oranlarda direnç geliştiği görüldü."

'Global hareket planı şart'

Bu geniş kapsamlı çalışmanın, 2000 ile 2010 yılları arasında gerçekleştirilen ve Lancet dergisinde, 2014'te yayımlanan eserden sonra en ciddi çalışma olduğunu dile getiren Yalçın, "İlk çalışma 71 ülkede gerçekleştirilirken son geniş kapsamlı çalışma 76 ülkede yapıldı. İlk çalışmada yüzde 36 düzeyinde olan antibiyotik tüketim oranı artışı, 2000- 2015 yıllarını kapsayan dönemde yüzde 65'i bulmuştur" dedi.

Son çalışmanın detaylı verilerinin, Türkiye, Tunus, Cezayir, Romanya, Vietnam ve Mısır gibi ülkelerde antibiyotik kullanım artış oranının en yüksek seviyede olduğunu gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Yalçın, "Bu denli artış gösteren antibiyotiklere dirençli enfeksiyon tehdidini azaltabilmek için Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere global bir hareket planıyla sağlıkla ilgili ülke yetkililerinin, yoğun iş birliği yapılması gereksinimini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

