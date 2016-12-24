Araştırmacılar diyor ki: Torun bak daha uzun yaşa!

Yapılan araştırmaya göre, başkalarına yardım eden yaşlılar daha uzun yaşıyor

Basel, Edith Cowan, Batı Avustralya ve Berlin Humboldt üniversiteleriyle Max Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü bir araya geldi ve ortak bir araştırmaya imza attı. Yaşlıları inceleyen araştırmacılar, başkalarına yardım eden yaşlıların sadece karşısındaki insanlara değil kendilerine de iyilik yaptıklarını belirtti. Araştırmaya göre başkalarına yardım eden yaşlılar ortalamanın üzerinde yaşıyor.



"Evolution and Human Behavior" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre araştırmacılar torunlarına bakan ile bakmayanları ya da çevrelerindekilere yardımcı olan ve de olmayan yaşlıları kıyasladı. Araştırma kapsamında 1990-2009 yılları arasında veriler toplandı. Araştırmacılar 70-103 yaş arasındaki 500'den fazla kişiyi incelemeye aldı.



Araştırma sonucuna göre torunlarına bakan yaşlılar, torun bakmayan yaşlılardan daha uzun yaşadığını ortaya koydu. 1990 yılında yapılan ilk röportajda torunlarına baktıklarını söyleyen yaşlıların yarısının bu röportajdan 10 yıl sonra hala yaşadığı ortaya çıktı.



Öte yandan bu yardım torunla sınırlı kalmadı. Araştırmacılar sadece aile değil başkalarına da yardımcı olanların daha uzun yaşadığını belirledi.



Örneğin çocuğu olmayan ancak başkalarına duygusal destek sağlayan yaşlılar emsallerine göre daha çok yaşıyor.