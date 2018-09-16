Arı sokması sırasında ne yapılmalı?

Özellikle yaz aylarında sıkça karşılaştığımız arı sokması alerjisi bulunan insanlarda ciddi tehlike oluşturur. Arı sokması genelde önemsenmese de bazen kabusumuz olabilir. İşte arı sokması tedavisi, alerjisi ve belirtileri

Arı sokmasında belirtiler, yapılması gerekenler ve tedavi hakkında faydalı olacağına inandığımız bilgiler haberimizde. En tatlı besin kaynağı balın üreticisi arılar, bazen bizi çileden çıkarabilir. Peki arı sokmasında belirtiler nedir? Arı sokmasında neler yapılır? Arı sokmasında tedavi nasıl olur? İşte tüm merak edilenleri ile arı sokması…

ARI SOKMASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Böcekler, iğneleri ile insanları sokabilir ya da ısırabilir. Ancak, günlük hayatta en sık arıların neden olduğu böcek sokmalarıyla karşılaşılmaktadır. Arılar, iğneleri ile insanları sokabilen zar kanatlı böceklerdir. Toplumda yaşamı boyunca arının sokmadığı kişi sayısı oldukça azdır. Ama çok az kişide de ölümle sonuçlanabilme olasılığı vardır.

Arıların zehir keseleri vardır ve bazı kişilerde “venom” denilen arı zehirine karşı alerji gelişebilir. Çoğu kişinin önceden bilinen alerjisi olabileceği gibi bazı kişilerde tekrarlayan arı sokmaları sonucunda alerji ortaya çıkabilir. Çok sayıda arı aynı anda sokarsa, o zaman toksik reaksiyon görülebilir. Bu durum alerji belirtilerine benzerse de testlerde alerjik duyarlılık saptanamaz.

Ülkemizde en çok balarısı olarak bilinen Apis mellifera ve yaban arısı ya da sarı arı olarak bilinen Vespula vulgaris türleri vardır.

ARI SOKMASINDA ALERJİ BELİRTİLERİ

Özellikle yaz aylarında sık sık karşılaşılan bir durumdur arı sokmaları. Arı sokması sonrasında yaşanan arı alerjisi belirtileri ise alerjinin erken teşhis edilmesi açısından oldukça önem taşır. Arı sokmalarında küçük kaşıntılar olabilir. Bunlar genellikle 24 saat içinde kaybolurlar. Bazen de 2 gün içinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabartılar olabilir. Bunlar 2 ile 7 gün arasında kaybolur. Arı alerjileri belirtileri ise kendisini ürtiker (kurdeşen), anjiödem (kurdeşenin tehlikeli olanı) ve anaflaksi (aniden fenalaşma) gibi şeklinde gösterebilir. Hatta bu reaksiyonlar ölüme bile yol açabilirler. Arı alerjisi belirtileri hemen olabildiği gibi 1-2 saat sonra da kendini gösterebilir. Boğazda ödem, ses kısıklığı, nefes darlığı, şokla birlikte dolaşım bozuklukları ortaya çıkabilir. Arı alerjisine bağlı ölüm olayları genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde daha fazladır.

ARI SOKMASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Arı sokması karşısında yapmanız gereken ilk şey, yara yerinin sabunlu suyla temizlenmesi ve buz uygulanmasıdır. İğnenin çok derinde olması durumunda cımbızla çekebilirsiniz. Nefes darlığı, bulantı ve güçsüzlük gibi durumlarda da mutlaka hastaneye gitmeniz gerekiyor. Arının soktuğu yeri 10-14 gün kadar mutlaka gözlemleyin.

ARI SOKMASINA İYİ GELEN BAZI YÖNTEMLER

– Ortadan ikiye bölünmüş sarımsağı arının soktuğu bölgeye 10 dakika boyunca masaj yaparak sürün. Sarımsağın antiseptik özelliği sayesinde zehir kana karışmadan kendini vücuttan atmaya başlayacaktır.

– Bir demet maydanozu iyice dövün. (taze olması önemlidir) Dövülmüş maydanozu arın soktuğu bölgeye sarabilirsiniz.

– Karbonatın iltihap kurutucu etkisi sayesinde hem acıyı hem de oluşabilecek komplikasyonları engeller. Su ve karbonatı karıştırıp macun şeklinde arının soktuğu bölgeye sürebilirsiniz.

– Soğuk yoğurt arı sokmasına iyi gelen etkili yöntemlerden bir diğeridir. Yoğurdu sürmeden önce arının soktuğu yere 4 damla limon sıkın.

– Lavantanın antibakteriyel özelliği sayesinde, arı zehirlenmelerine karşı oldukça etkilidir. Ped pamuk yardımıyla sürdüğünüz lavanta yağının etkisi geçtikten sonra tekrar sürmeye devam edin.

ALERJİYE DİKKAT!

Arı alerjisi öngörülemeyen bir durumdur. Bir kişiyi arı soktuğunda sadece soktuğu yerde geçici hafif ağrı, yanma, kaşıntı ve kızarıklıkla beraber ufak bir şişlik olabilir. Bu normal bir reaksiyondur ve genellikle tedavisiz iyileşir. Bazı kişilerde ise arının soktuğu yerdeki şişlik giderek büyüyebilir. Çok az kişide ise soktuğu yerden uzaktaki vücut bölgelerinde belirtiler hemen (30 dakika içinde) ortaya çıkar. Bu durumda “alerjik şok” tablosu dediğimiz nefes darlığı, hırıltılı solunum, çarpıntı, bayılma, karın ağrısı bulantı ve kusma, ishal, tüm vücutta kaşınma ve kızarıklıklar, yüzde ve dilde, deride şişlikler ortaya çıkabilir. Hayati tehlike arz eden belirtiler ise boğazda dilde şişme, ses kısıklığı ve tansiyon düşmesidir. Bu belirtilerin bir veya birkaçı beraber bulunabilir. Bu durum sistemik yani genel bir alerjik tepkiye işaret eder ve nadiren de olsa ölümle sonuçlanabilir.

Bazı riskli kişilerde arı alerjisi belirtileri daha ağır seyredebilir. Bunlar; yaşlı bireyler, kalp hastalığı ve hipertansiyonu olan hastalar, bazı tansiyon ve kalp ilaçlarını kullananlar, mastositoz hastalarıdır.(Sözcü)