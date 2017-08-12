Aşırı nem, alerjik hastalıkları artırdı

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye üzerinde bir süredir etkisi devam eden aşırı nem, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun nem olan bölgelerde sıvı kaybına bağlı kramplar, baygınlık, baş dönmesi gibi şikayetler yaşanırken hissedilen sıcaklığın artması en çok hamileleri, yaşlıları, nörolojik hastalığı olanları ve kalp damar hastalarını tehdit ediyor

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı nem, sağlığı önemli ölçüde etkiliyor. Öğle saatlerinde % 90'ın üzerine çıkan nem oranı ve 50 derecenin üzerine ulaşan hissedilen sıcaklıklar, sağlık için de istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Nem oranı arttıkça alerjik hastalıkların da artabileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, nemli bölgelerde sıvı kaybına bağlı kramplar, baygınlık, baş dönmesi gibi belirtilerin görüldüğünü ve özellikle astım, alerjik rinit, alerjik deri hastalıklarının yoğun nem dolayısıyla sıklığını artırabileceğini belirtti.

Hamileler, yaşlılar, nörolojik hastalığı olanlar, kalp damar hastaları ve diğer kronik hastalığı bulunan kişiler için önemli uyarılarda bulunan Pulak, bu kişilerin daha çok risk altında olduğunu ve aşırı nemli havalarda çok fazla dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.



Soğuk beslenmeyi tercih edin



Sıcak ve nemli havalarda özellikle risk altında bulunan kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Pulak şunları söyledi: Yoğun nemin olduğu sıcak havalar, hissedilen sıcaklık miktarını artırdığı için alerjik hastalıklar artabilir ve kronik hastalığı bulunan kişileri etkileyebilir. Bunun için nemin yoğun olduğu günlerde dışarıda fazla kalınmaması gerekir. Sıvı kaybı fazla olacağından günlük sıvı alım miktarı artırılmalıdır. Yağlı yemeklerden, kızartmalardan, ağır yemeklerden kaçınılmalı özellikle sıvı içeriği yüksek yiyecekler tercih edilmelidir. Ayran, cacık, soğuk çorbalar, şekersiz soğuk çaylar, limonata, soda gibi içecekler ile beslenme desteklenmelidir. Güneş ışığını yansıtan açık renkli kıyafetler giyilmeli, sentetik giyecekler yerine daha pamuklu giyecekler tercih edilmelidir. Dikkat edeceğimiz bu hususlar, sıcak ve nemli havaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltmasına önemli ölçüde yardımcı olacaktır.



Ortam sıcaklığı 20-22 derecede olmalı



Terlemenin canlılar için doğal bir soğuma mekanizması olduğunu, havadaki yüksek nemin ise tendeki buharlaşmayı yavaşlattığını söyleyen Pulak, sözlerine şöyle devam etti: Sıcak ve nemli hava sıcak ve kuru havadan daha rahatsız edicidir. Çünkü havadaki yüksek nem tenin buharlaşmasını yavaşlatır. Böyle bir ortamda klimaların doğru kullanılması, oda havasının nem miktarına dikkat edilmesi vücut sağlığı için çok önemli. Aksi halde klima nemi aşırı düşürmekte, klima yoluyla bulaşabilen mikroorganizmalar ve iç-dış ortam aşırı sıcaklık farkları da solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkarmaktadır. Bu da üst solunum yollarına zarar verebilmektedir. Bu nedenle klimanın uygun şekilde ayarlanması, ortam sıcaklığının 20-22 derecelerde, nemin % 30- 50 arasında tutulmasını önermekteyiz.