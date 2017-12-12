Aşırı sıcak bebeğinizi öldürmesin!

Manisa'da görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenk Atman, bebeklerin uyku ortamının 22- 23 derece olması gerektiğini ancak ailelerin çocuklarını korumak adına ısıyı 26-27 dereceye kadar çıkardığını belirterek, 'Yapılan bilimsel araştırmalara göre, ortam ısısı abartılmış bebeklerde ani beşik ölümleri daha sık görülüyor' dedi

Kış aylarında grip gibi hastalıklardan bebeklerini uzak tutmak isteyen ailelere, doktordan hayati bir uyarı geldi. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenk Atman, kış mevsiminde özellikle anne ve babaların yaptığı yanlışlarla ilgili konuştu. Kış aylarında bebeklerin kalabalık ortamlardan uzak tutulması gerektiğini söyleyen Atman, "Kalabalık ortamlarda mikroorganizmayla bebeğin karşılaşma ihtimali artıyor. Türk insanının en büyük inanışı, çocuğu çok güzel giydirince, giysi kalınlığını güzel ayarlarsa, üşütmezse, bebeği hasta olmayacağı yönünde. Ancak bir bebeğin hasta olabilmesi için mikroorganizmayla temas etmesi gerekiyor. Mikroorganizma olmayınca hastalık görmüyoruz" diye konuştu.



ORTAM ISISINI ABARTMAYIN



Bebeklerini soğuktan ve hastalıktan korumak isteyen annelerin oda sıcaklığını abartabildiğini ifade eden Atman, sözlerini şöyle sürdürdü: Bebeği hastalığa hazırlayan en büyük şey, bebeği üşütmekten ziyade terletmek. Giysi kalınlığını çok abartmak veya bebeğin bulunduğu ortam ısısını çok abartmak. Bebeğin uyku ortamının 22- 23 derece civarında olması gerekiyor. 26-27 derecelere kadar bebeklerin oda ısılarını abartıldığını biliyoruz. Serin havayı solumak bebek solunum yolları için daha kolay. Sıcak havayı solurken daha zorlanıyorlar. Ortam ısısı abartılmış bebeklerde ani beşik ölümlerinin daha sık görüldüğü yönünde. O yüzden ortam ısısı abartılmamalı. Giysi kalınlıkları abartılmamalı. Bebekler, hasta büyüklerle temas ettirilmemeli. Bu da en sık kış aylarında kalabalık alışveriş merkezlerinde sosyal olarak dışarıda kendimizi bulamadığımız için genelde alışveriş merkezlerinde bulmayı deniyoruz. Kendimizi ararken, bebeğimiz de yanımızda oluyor. Orada bebek kesinlikle kalabalık kapalı ışıksız ısısı abartılmış nem durumu tayin edilmemiş çok tehlikeli alışveriş merkezlerinde bulunuyorlar. Özellikle alışveriş merkezlerinden bebeklerin uzak tutulması gerekiyor. Dr. Atman, hasta olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini de söyledi.